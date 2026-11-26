Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 27 ноября по 3 декабря обещает ощутимое похолодание: максимальная дневная температура составит всего +1°, а минимальная опустится до -4°, перепад за семь дней достигнет 5°.

О новой волне холода в регионе синоптики предупреждали еще неделю назад, и на этот раз похолодание в Киевской области продлится всю следующую семидневку: с 27 ноября по 3 декабря дневная температура опустится до отрицательных значений, а ночью морозы усилятся до -9°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура в области будет колебаться от -4° до +1°, а ночная — от -9° до -2°. Осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу, 27 ноября, воздух днем прогреется лишь до +1°, ночью похолодает до -2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В субботу, 28 ноября, столбики термометров днем опустятся до -2°, а ночью — до -5°. Облачность с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 29 ноября, температура днем удержится на отметке -1°, ночью похолодает до -3°. Небо малооблачное, осадков не предвидится.

В понедельник, 30 ноября, днем будет -2°, ночью мороз усилится до -5°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 1 декабря, похолодание достигнет своего пика: днем термометры покажут -4°, а ночью морозы усилятся до -9°. Небо малооблачное, без осадков.

В среду, 2 декабря, днем удержится -3°, а ночью так же будут держаться морозы до -9°. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

В четверг, 3 декабря, потеплеет: днем воздух прогреется до 0°, ночью похолодает до -7°. Небо облачное с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет пятница, 27 ноября, с температурой +1° днем, а самым холодным — вторник, 1 декабря, когда днем будет всего -4°. Перепад температур за неделю составит 5°. Осадков на протяжении всего периода синоптики не прогнозируют.

Учитывая стойкое похолодание и ночные морозы до -9°, жителям области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. Стоит позаботиться о теплой верхней одежде, обуви без скользкой подошвы из-за возможной гололедицы ночью, а также сократить время пребывания на улице в самые холодные часы суток.

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