Перерасчет пенсии в Украине для тех, кто работает, происходит ежегодно. Фиксированной надбавки для всех работающих пенсионеров не устанавливают - размер повышения Пенсионный фонд определяет индивидуально.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Когда ПФУ пересчитывает пенсию
Перерасчет проводят ежегодно с 1 апреля. Подавать заявление не нужно - Пенсионный фонд делает это самостоятельно, на основе данных Реестра застрахованных лиц.
Условие одно: по состоянию на 1 марта после назначения пенсии или предыдущего перерасчета человек должен приобрести право на обновление выплат.
Сколько добавят: от чего зависит размер
Если дополнительно приобретено 24 месяца стажа и больше, этот стаж учитывают. При необходимости берут во внимание и зарплату, которую человек получил уже после назначения пенсии или предыдущего перерасчета.
Когда стажа меньше 24 месяцев, перерасчет проводят не раньше чем через два года после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. В таком случае считают только приобретенный стаж.
Размер повышения определяют по формуле индивидуально. Он зависит от продолжительности стажа и от зарплаты.
Доплата за каждый полный год стажа
За каждый полный год сверхурочного стажа доплата составляет до 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Для работающих пенсионеров ее считают из прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии. Поэтому сумма надбавки у каждого своя.
Что происходит после увольнения
После увольнения с работы перерасчет возобновляется - в связи с ростом прожиточного минимума и по некоторым доплатам для неработающих пенсионеров.
Об увольнении нужно вовремя сообщить в Пенсионный фонд, чтобы выплаты пересмотрели без задержек.
Что стоит запомнить работающим пенсионерам
- Перерасчет проводят ежегодно с 1 апреля, заявление подавать не нужно.
- Фиксированной надбавки нет: сумму определяют индивидуально по стажу и зарплате.
- Для перерасчета по стажу нужно приобрести минимум 24 месяца страхового стажа.
- После увольнения сообщите в ПФУ, чтобы восстановить доплаты как для неработающего пенсионера.
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