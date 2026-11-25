Работающим пенсионерам в Украине ежегодно пересчитывают пенсию, и заявление для этого подавать не нужно. Фиксированной надбавки для всех нет: размер повышения ПФУ определяет индивидуально - по стажу и зарплате.

Перерасчет пенсии в Украине для тех, кто работает, происходит ежегодно. Фиксированной надбавки для всех работающих пенсионеров не устанавливают - размер повышения Пенсионный фонд определяет индивидуально.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Когда ПФУ пересчитывает пенсию

Перерасчет проводят ежегодно с 1 апреля. Подавать заявление не нужно - Пенсионный фонд делает это самостоятельно, на основе данных Реестра застрахованных лиц.

Условие одно: по состоянию на 1 марта после назначения пенсии или предыдущего перерасчета человек должен приобрести право на обновление выплат.

Сколько добавят: от чего зависит размер

Если дополнительно приобретено 24 месяца стажа и больше, этот стаж учитывают. При необходимости берут во внимание и зарплату, которую человек получил уже после назначения пенсии или предыдущего перерасчета.

Когда стажа меньше 24 месяцев, перерасчет проводят не раньше чем через два года после назначения пенсии или предыдущего перерасчета. В таком случае считают только приобретенный стаж.

Размер повышения определяют по формуле индивидуально. Он зависит от продолжительности стажа и от зарплаты.

Доплата за каждый полный год стажа

За каждый полный год сверхурочного стажа доплата составляет до 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Для работающих пенсионеров ее считают из прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии. Поэтому сумма надбавки у каждого своя.

Что происходит после увольнения

После увольнения с работы перерасчет возобновляется - в связи с ростом прожиточного минимума и по некоторым доплатам для неработающих пенсионеров.

Об увольнении нужно вовремя сообщить в Пенсионный фонд, чтобы выплаты пересмотрели без задержек.

Что стоит запомнить работающим пенсионерам

Перерасчет проводят ежегодно с 1 апреля, заявление подавать не нужно.

Фиксированной надбавки нет: сумму определяют индивидуально по стажу и зарплате.

Для перерасчета по стажу нужно приобрести минимум 24 месяца страхового стажа.

После увольнения сообщите в ПФУ, чтобы восстановить доплаты как для неработающего пенсионера.

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