В Україні пенсію не переказують на картку іншої людини, однак родич або довірена особа може отримувати гроші замість пенсіонера за встановленою законом процедурою.

Пенсія на картці в Україні зараховується лише на рахунок самого пенсіонера. Переказати гроші на картку родича просто за бажанням пенсіонера не можна, але є законний спосіб, як близька людина може отримувати виплату замість нього.

Про це нагадали в Пенсійному фонді України. Виплати через банк зараховуються на поточний рахунок, який відкривають на ім'я самого пенсіонера в банку, що має право обслуговувати такі виплати.

Це передбачено "Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", затвердженим постановою Кабінету міністрів №1596. Зокрема, пункти 8-10 передбачають відкриття рахунку отримувачу та укладення договору між ним і банком.

Як родич може отримувати пенсію замість людини

Інший механізм передбачений статтею 47 закону України №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Вона дозволяє виплачувати пенсію за довіреністю.

Пенсіонер може уповноважити іншу людину отримувати належні йому гроші. Але є обов'язкова умова: заяву про виплату пенсії за довіреністю треба оновлювати щороку протягом строку її дії.

У ПФУ пояснювали, що після 12 місяців пенсіонер має особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Фонду та подати заяву про продовження такого способу виплати. Наступний період виплати за довіреністю становить ще один рік.

Порядок засвідчення довіреності визначається статтею 245 Цивільного кодексу України. Документ можна оформити відповідно до передбачених законом способів засвідчення.

Чи може родич користуватися пенсійною карткою

Є ще один варіант, який не варто плутати з переказом пенсії на чужий рахунок. Деякі банки дозволяють оформити додаткову картку до рахунку пенсіонера на ім'я іншої людини. Таку можливість, наприклад, описує "ПриватБанк".

У такому разі обидві картки прив'язані до одного рахунку, власником якого залишається пенсіонер. Довірена особа може знімати кошти або розраховуватися додатковою карткою в межах банківських умов.

Як оформити виплату пенсії за довіреністю

Щоб родич міг отримувати пенсію замість пенсіонера, потрібно оформити довіреність та подати заяву до Пенсійного фонду. Довіреність засвідчується нотаріально або іншим передбаченим законом способом.

Після цього пенсіонер подає заяву про виплату пенсії за довіреністю. Важливо пам'ятати: щороку, після 12 місяців, пенсіонер має особисто звернутися до сервісного центру ПФУ, щоб продовжити такий спосіб виплати ще на рік.

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