Найближча зима в Україні буде теплішою за кліматичну норму, але уривчасті періоди сильних морозів з температурою до -20 градусів таки можливі, попередили в Укргідрометцентрі.

Морози до -6° та сніг в Україні вже відчуваються на початку листопада, але питання про те, якою буде вся зима, хвилює багатьох. Речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила, що погода буде мінливою: відносно теплі дні змінюватимуться хвилями похолодання.

За її словами, такі холодні періоди триватимуть приблизно від трьох до десяти діб. Тобто зима не буде суцільно морозною, скоріше її характер нагадуватиме «гойдалку» - то тепло, то різкий спад температури.

Коли вдарять справжні морози

Кліматологиня Віра Балабух попередила, що під час вторгнень арктичного повітря температура в морозні періоди може знижуватися до -10...-20 градусів. Подекуди, за її оцінкою, стовпчик термометра здатний опускатися навіть нижче.

Такі хвилі холоду - річ непостійна. Вони виникають, коли з півночі пробивається арктичне повітря, а між ними Україну накривають м'якші атлантичні маси. Тому морози будуть, але не стабільні, а хвильові.

Чи буде сніг на Різдво

Окремо фахівці оцінили ймовірність снігу на різдвяні свята. Попередні метеорологічні розрахунки для Польщі вказують на можливе похолодання та снігопади у другій половині грудня.

Оскільки погодні процеси в регіоні тісно пов'язані, такий сценарій може поширитися й на Україну. Однак гарантувати сніг саме на Різдво синоптики поки не беруться.

Ситуація залежатиме від руху атмосферних фронтів і температури повітря. Якщо під час опадів температура лишатиметься нижче нуля, може утворитися стійкий сніговий покрив.

Що це означає для людей

Мінлива зима з короткими, але різкими морозами вимагає підготовки. Різкі перепади температури особливо відчутні для людей із серцево-судинними захворюваннями та для людей похилого віку.

Синоптики радять стежити за короткочасними прогнозами, адже саме вони фіксують наближення арктичного повітря. Довгострокові прогнози в холодний сезон менш точні, тому орієнтуватися варто на попередження за кілька днів до похолодання.

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