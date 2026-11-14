Українець за кордоном може виправити помилкові дані у військовому реєстрі «Оберіг» дистанційно, без повернення в Україну. Для цього треба офіційно звернутися до ТЦК, пояснив юрист Юрій Айвазян.

Військовий облік у «Резерв+» іноді показує помилкові дані, і виправити їх можна навіть з-за кордону, без повернення в Україну. Як саме це зробити, пояснив юрист Юрій Айвазян у коментарі Новини.LIVE.

Ситуація, про яку розповів юрист, типова. Чоловіка чотири роки тому звільнили зі ЗСУ в запас як багатодітного батька. Він здав до військкомату військовий квиток, приписне й витяг із наказу, але виїхав за кордон до того, як процедуру постановки на облік офіційно завершили.

Згодом у «Резерв+» він побачив статус чинного військовослужбовця, знятого з обліку. Техпідтримка застосунку розводить руками: мовляв, виправленнями займається ТЦК. Але, за словами юриста, такі дані реально виправити, не повертаючись в Україну.

Як змусити ТЦК виправити дані в «Оберег»

Законодавство дозволяє звертатися до військкомату дистанційно, щоб оновити свої дані. Чоловіку треба скласти заяву на ім'я того ТЦК та СП, де фізично зберігаються його документи.

У тексті звернення варто викласти чіткі вимоги:

перевірити документи, передані чотири роки тому, і повідомити, чи відбулася фактична постановка на облік;

усунути помилковий статус військовослужбовця і внести дані про звільнення в запас;

якщо на облік так і не поставили - ініціювати процедуру дистанційно через електронну взаємодію державних реєстрів;

надати офіційну письмову відповідь про виконані дії, а якщо вимагають особистої явки - вказати чітку правову підставу.

Надіслати заяву можна двома способами: електронною поштою з кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або паперовим листом із повідомленням про вручення.

До заяви треба додати копії паспорта, податкового номера (РНОКПП), наявні документи про звільнення та скріншоти з «Резерв+». Якщо оригінали військового квитка й витягу з наказу вже в ТЦК, а копій наказу на руках не залишилося, їх можна запросити в колишній військовій частині.

Чи обов'язково їхати особисто

За пунктом 81 постанови уряду від 30.12.2022 № 1487 для постановки на облік діє загальне правило особистої присутності. Водночас постанова № 981 (пункт 35) допускає й електронний варіант через взаємодію баз даних.

ТЦК має перевірити документи й визначити, чи можна застосувати електронне виправлення. Якщо у військкоматі вирішать, що без особистого візиту завершити процедуру неможливо, то дистанційно проблему не розв'язати.

Що не допоможе і що робити далі

Кнопка «Стати на облік» у «Резерв+» тут не працює: вона створена лише для тих, хто реєструється вперше, а не для колишніх військовослужбовців.

Якщо ТЦК успішно виправить статус дистанційно й підтвердить військовий облік, чоловік зможе згенерувати новий електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» і подати запит на відстрочку просто в застосунку. Ця функція працює автоматично, якщо всі діти народилися в Україні і їхні дані є в державних реєстрах.

Якщо ж система видасть помилку, вирішити питання через родичів чи адвокатів не вийде. За постановою Кабміну від 16.05.2024 № 560 подавати паперову заяву на відстрочку через ЦНАП військовозобов'язаний має виключно особисто.

Юрист також нагадав: СМС від «Укрпошти» без чіткої вказівки імені відправника може означати надходження замовного листа з повісткою. Ігнорувати його не можна - лист зберігається у відділенні лише три робочі дні, а неявка за ним вважається врученням і тягне за собою штраф.

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