Родини військовослужбовців, які загинули під час виконання обов'язків військової служби, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн. Розповідаємо, хто може претендувати на виплату, як її розподіляють і які документи потрібні.

Виплати військовим в Україні захищені від стягнення, а родинам загиблих захисників держава гарантує одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн. Це основна виплата, яку отримують близькі військовослужбовця, що загинув під час виконання обов'язків військової служби в період воєнного стану.

Водночас 15 млн грн - не єдина сума, на яку можуть розраховувати рідні загиблого. Залежно від обставин сім'ї також належать компенсація за невикористані відпустки, невиплачене грошове забезпечення та пенсія у зв'язку з втратою годувальника.

Хто має право на 15 млн грн

Коло отримувачів визначає стаття 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Першочергове значення має особисте розпорядження військовослужбовця, якщо він його склав.

У такому документі військовий може самостійно визначити людей, які отримають допомогу, та частки, що їм належатимуть. Це можуть бути не лише родичі.

Якщо особистого розпорядження немає або воно не охоплює всю суму, право на допомогу мають:

діти загиблого, зокрема усиновлені, зачаті за його життя та народжені після смерті;

дружина або чоловік;

батьки чи усиновлювачі, якщо їх не позбавили батьківських прав;

онуки, якщо на момент загибелі військового їхні батьки вже померли;

людина, яка проживала із загиблим однією сім'єю без реєстрації шлюбу, якщо цей факт встановив суд;

утриманці, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

За відсутності особистого розпорядження допомогу розподіляють між усіма особами, які мають на неї право, рівними частками.

Як розподіляють 15 млн грн

Якщо особистого розпорядження немає, 15 млн грн ділять порівну між усіма людьми, які мають законне право на допомогу. Наприклад, якщо право на виплату підтвердили троє членів сім'ї, кожен отримає третину загальної суми.

Якщо один із отримувачів відмовляється від своєї частки, її розподіляють між іншими особами в рівних частинах. Відмову необхідно оформити нотаріально. Відмовитися від виплати від імені малолітньої чи неповнолітньої дитини не можна.

Закон також установлює трирічний строк для звернення по допомогу. Його відраховують від дати складання актового запису про смерть. Якщо людина не подала заяву вчасно, її частка може бути перерозподілена між іншими отримувачами.

Коли виплачують кошти

Одноразову допомогу перераховують у два етапи. Спочатку виплачують 20% призначеної суми, а решту 80% перераховують рівними щомісячними платежами протягом 40 місяців.

Тобто якщо родині призначили повні 15 млн грн, перший платіж становитиме 3 млн грн, а решту 12 млн грн виплачуватимуть частинами протягом наступних 40 місяців.

Які документи потрібні

Для отримання допомоги членам сім'ї потрібно підготувати заяву та документи, які підтверджують особу заявника і його право на виплату. Базовий перелік такий:

заява про призначення одноразової грошової допомоги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

документи, що підтверджують родинні зв'язки із загиблим;

згода на обробку персональних даних;

особисте розпорядження військовослужбовця, якщо воно є.

Залежно від того, хто звертається, можуть знадобитися додаткові підтвердження. Дружині або чоловікові потрібно надати свідоцтво про шлюб, дитині - свідоцтво про народження, а батькам - свідоцтво про народження загиблого.

Куди звертатися

Якщо загиблий проходив службу у Збройних силах України, членам сім'ї потрібно звернутися до районного ТЦК та СП. Зробити це можна незалежно від місця реєстрації заявника.

Якщо військовослужбовець служив у Національній гвардії, СБУ, Головному управлінні розвідки, Державній прикордонній службі або іншому військовому формуванні, документи подають безпосередньо до відповідного органу.

Коли можуть відмовити у виплаті

Закон передбачає обставини, за яких одноразову допомогу не призначають. Зокрема, якщо загибель військовослужбовця стала наслідком вчинення ним кримінального або адміністративного правопорушення, перебування у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, навмисного заподіяння собі тілесних ушкоджень або самогубства.

Якщо між потенційними отримувачами виникає спір щодо права на допомогу або розміру часток, виплату можуть призупинити до вирішення питання в судовому порядку.

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