Продали автомобіль, а штрафи за порушення ПДР і далі приходять на ваше ім'я. Так трапляється, коли покупець не переоформив машину на себе. Розповідаємо, як перевірити реєстрацію, оскаржити чужий штраф і повністю позбутися цих боргів.

Штрафи для водіїв в Україні можуть приходити навіть тим, хто вже давно продав авто. Камери автоматичної фіксації визначають відповідального не за обличчям водія, а за даними державного реєстру. Тож якщо покупець не переоформив машину, постанови за перевищення швидкості надходитимуть саме вам.

Чому штрафи приходять саме колишньому власнику

Головна причина проста: автомобіль фактично передали покупцеві, але офіційне переоформлення не завершили. Камери автофіксації порушень не впізнають водія в обличчя, тому відповідального визначають за реєстрами.

За загальним правилом відповідальність за автоматично зафіксоване порушення несе той, на кого зареєстровано транспортний засіб. Якщо в реєстрі вказано належного користувача, штраф можуть виписати на нього.

Через це колишній власник ризикує отримувати постанови за перевищення швидкості та інші порушення, навіть якщо за кермом уже інша людина.

Три ситуації, які важливо розрізняти

Авто передали за довіреністю. Такий документ не передає право власності, тож машина залишається зареєстрованою на попереднього власника.

Підписали договір купівлі-продажу, але перереєстрацію не завершили. Сам факт передачі ключів не гарантує зміни даних у реєстрі.

Авто офіційно перереєстрували. Якщо порушення зафіксували вже після зміни власника, є підстави перевірити правильність постанови та оскаржити її.

Як перевірити, чи переоформили автомобіль

Перш ніж платити чи оскаржувати штраф, з'ясуйте, чи змінилися реєстраційні дані машини. Для цього зверніться до сервісного центру МВС із документами, які підтверджують продаж авто.

Перевірити інформацію можна в Електронному кабінеті водія або в застосунку «Дія». Але відсутність авто в електронному переліку сама по собі не замінює офіційного підтвердження перереєстрації.

Підготуйте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, договір купівлі-продажу, копії документів на авто та отримані постанови про штрафи.

Що робити, якщо покупець не переоформив машину

Перший крок - зв'язатися з покупцем. Повідомте, що авто не переоформлено і через це на ваше ім'я приходять постанови. Попросіть завершити перереєстрацію і збережіть письмове листування.

Другий крок - звернутися до сервісного центру МВС. Якщо покупець погоджується співпрацювати, сторони можуть оформити документи і завершити перереєстрацію. За роз'ясненням Головного сервісного центру МВС, під час звичайної зміни власника авто зазвичай не потрібно фізично привозити його в сервісний центр.

Третій крок - юридичний захист. Якщо покупець не виходить на зв'язок або відмовляється переоформлювати машину, варто отримати індивідуальну юридичну консультацію. Самостійно виключити покупця з реєстру без правових підстав продавець не може.

Чого точно не варто робити

Не подавайте неправдиву заяву про викрадення авто, якщо ви добровільно передали його іншій людині. Це не вирішить проблему зі штрафами, а лише створить нові.

Як оскаржити штраф, який ви не скоювали

Якщо на ваше ім'я прийшла постанова за автоматично зафіксоване порушення, перевірте її номер, дату, час, місце та державний номер авто. Інформацію можна подивитися через офіційний сервіс МВС або Електронний кабінет водія.

За Кодексом України про адміністративні правопорушення постанову про автоматично зафіксоване порушення можна оскаржити. Патрульна поліція пояснює, що скаргу можна подати протягом 10 днів з дня набрання постановою законної сили.

До скарги додайте копію постанови, договір купівлі-продажу, документи, що підтверджують дату перереєстрації, та інші докази. Важливо: сам договір купівлі-продажу не гарантує автоматичного скасування штрафу.

Чи може покупець взяти штраф на себе

Так, для окремих порушень, зафіксованих в автоматичному режимі, закон передбачає процедуру зміни відповідальної особи. За статтею 279-3 КУпАП фактичний водій може визнати порушення і погодитися на притягнення до відповідальності.

Для цього він протягом 20 календарних днів з дня вчинення порушення або з дня набрання постановою законної сили має звернутися до підрозділу Національної поліції із заявою та підтвердженням сплати штрафу.

Однієї заяви попереднього власника про те, що він не був за кермом, недостатньо для автоматичного перенесення відповідальності. Потрібна участь особи, яка фактично керувала авто.

Що буде, якщо ігнорувати штрафи

Навіть якщо порушення скоїв покупець, ігнорувати постанову на ваше ім'я небезпечно. Несплачений або не оскаржений вчасно штраф можуть передати на примусове виконання, а це додаткові витрати.

Для штрафів за автоматично зафіксовані порушення діють спеціальні правила оплати: за певних умов можна сплатити 50% суми протягом пільгового періоду. Але оплата не вирішує питання з реєстрацією авто: поки машина оформлена на вас, ризик нових штрафів зберігається.

Як уникнути проблем під час продажу авто

Найбезпечніше оформлювати продаж так, щоб передача авто та його перереєстрація відбувалися в межах однієї процедури. Укладайте офіційний договір купівлі-продажу, зберігайте свій примірник і перевіряйте дату зміни реєстраційних даних.

Не вважайте довіреність повноцінною заміною продажу. Головний сервісний центр МВС наголошує, що передача авто за довіреністю не означає переходу права власності.

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