З настанням холодів водії часто помиляються, накачуючи зимові шини сильніше за норму. Фахівці пояснили, чому ця звичка небезпечна і яким насправді має бути правильний тиск у колесах.

Підготовка авто до зимового сезону охоплює заміну шин, прогрівання двигуна і правильний тиск у колесах. Водіям пояснили, яка поширена помилка з зимовими шинами робить автомобіль непередбачуваним на слизькій дорозі.

Чимало автомобілістів упевнені, що зимову гуму треба накачувати сильніше, ніж літню. Насправді це небезпечна омана: рекомендації щодо тиску базуються виключно на конструктивних особливостях машини - її масі, навантаженні, типі кузова та типорозмірі коліс. Самовільне відхилення від норм погіршує зчеплення з дорогою, що взимку критично важливо для безпеки.

Чому датчик тиску «загоряється» саме з першими морозами, пояснює фізика. За законом Шарля тиск газу в замкненому об'ємі прямо пропорційний його температурі: у холодну пору повітря всередині шини стискається, і тиск падає на 0,1-0,2 бара на кожні 10 градусів зниження температури. Це не ознака дефекту покришки, а природне явище, яке вимагає коригування.

Універсального значення тиску, яке підходило б усім автомобілям, не існує. Для більшості легковиків середнього класу базовий показник становить 2,1-2,5 бара, але для кросоверів, важких електромобілів і комерційних фургонів він може бути помітно вищим, особливо за повного завантаження. Точні цифри виробник вказує на інформаційній табличці - зазвичай на стійці кузова біля водійських дверей, на внутрішньому боці лючка паливного бака або в бардачку.

Вимірювати тиск треба виключно «на холодну» - до початку поїздки, поки шини не розігрілися тертям об асфальт. Після тривалого руху манометр покаже завищені цифри, тож спускання повітря за такими даними буде помилкою. Стежити слід і за системою контролю тиску (TPMS): якщо її індикатор активується постійно, причиною можуть бути перепади температур, мікротріщини або проблеми з вентилем.

Що робити водію перед поїздкою взимку

Не накачуйте зимові шини «із запасом» - перекачані колеса зменшують пляму контакту з дорогою і знижують стабільність на слизьких ділянках.

Знайдіть рекомендовані цифри на заводській табличці автомобіля і тримайтеся саме цих значень.

Перевіряйте тиск лише на холодних шинах, до початку руху.

Контролюйте показники раз на два тижні та стежте за станом вентилів і протектора.

Ігнорування заводських рекомендацій призводить до нерівномірного зносу протектора та підвищеної витрати палива. Як повідомляє АВТОТЕМА, регулярна перевірка тиску і візуальний контроль стану покришок - це найкраща інвестиція у власну безпеку під час зимового керування.

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