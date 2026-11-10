Петиція із закликом підтримати законопроєкт №15057 про звільнення військовослужбовців, які виховують дітей з інвалідністю, набрала вже 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент України.

Поки юристи пояснюють, як не втратити бронь від мобілізації під час звільнення з критичного підприємства, для військовослужбовців, які виховують дітей з інвалідністю, виникло окреме питання. Петиція із закликом усунути обмеження на їхнє звільнення зі служби набрала 25 тисяч голосів.

Електронна петиція розміщена на офіційному сайті Президента України. Її суть - підтримати законопроєкт №15057, який має прибрати обмеження в реалізації права військовослужбовців на звільнення зі служби саме у зв'язку з вихованням дітей з інвалідністю.

25 тисяч голосів - це той поріг, після якого петиція набуває особливого статусу. Відповідно до законодавства, таку петицію глава держави зобов'язаний розглянути та надати на неї публічну відповідь. Тобто зібрані підписи запускають формальну процедуру, яка вже не може бути проігнорована.

Що це означає для військових із дітьми з інвалідністю

Автори петиції наполягають, що батьки, які самостійно виховують дитину з інвалідністю, фактично не можуть повноцінно виконувати службові обов'язки, бо дитина потребує постійного догляду. Відтак вони просять владу прибрати ті норми, які сьогодні не дозволяють цій категорії військових розраховувати на звільнення за сімейними обставинами нарівні з іншими пільговими категоріями.

Законопроєкт №15057, який згадується в петиції, покликаний змінити цю ситуацію. Після того як петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів, справа переходить до офіційного розгляду: зібрані підписи передають до Офісу президента, і глава держави має визначити, чи буде доручення уряду та парламенту опрацювати відповідні законодавчі зміни.

Які кроки далі

Після досягнення порогу в 25 тисяч голосів президент зобов'язаний розглянути петицію протягом встановленого строку і оприлюднити відповідь. На практиці це означає, що питання або отримує підтримку і передається на опрацювання до відповідних органів, або глава держави пояснює, чому ініціативу наразі реалізувати неможливо.

Для самих військовослужбовців, які виховують дітей з інвалідністю, поки що нічого не змінилося: чинні правила звільнення продовжують діяти. Тож тим, хто перебуває в такій ситуації, варто насамперед звернутися за консультацією до свого командування або юристів, щоб з'ясувати, чи є у них чинна підстава для звільнення вже зараз.

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