Військовий облік в Україні та підтримка родин захисників знову в центрі уваги - Міністерство оборони провело другу зустріч із координаторами родин військовослужбовців, які зникли безвісти, перебувають у полоні або загинули. До обговорення долучилися представники 50 військових частин Десантно-штурмових військ, Військово-Морських Сил, Командування Сил безпілотних систем і Сил територіальної оборони ЗСУ.

Заступниця Міністра оборони України Любов Галан пояснила мету таких зустрічей: почути проблеми, які повторюються в родинах і військових частинах, визначити, що потребує змін, і говорити про те, як ці зміни реалізуються. Саме завдяки такому формату вдається виходити на конкретні рішення, а не лише фіксувати скарги.

Загалом на обговорення винесли близько 50 питань, які згрупували за п'ятьма напрямками: розшук зниклих безвісти, комунікація військових частин із родинами, міжвідомча взаємодія та цифровізація, репатріація тіл та ідентифікація загиблих, грошове забезпечення і соціальні гарантії.

Що вже зробило Міноборони для родин

Відомство домовилося з партнерами про безоплатне постачання понад 600 тисяч тест-систем для ДНК-ідентифікації. Цього вистачить, щоб повністю покрити потребу в таких системах на 2027-2028 роки. Окремо військові частини зобов'язали фіксувати статус військовослужбовців-сиріт та відбір у них біологічних зразків - це стає вирішальним для ідентифікації тіл тих, у кого немає родичів для порівняння ДНК.

Для родин також оприлюднили роз'яснення про те, які дані про зниклих безвісти, полонених і загиблих можна отримати, а яка інформація може бути обмежена та з яких причин. Це допомагає сім'ям розуміти, чого чекати від комунікації з військовими частинами.

Гроші та соціальні гарантії: що змінюється

Міноборони відновило роботу над законопроєктом № 13427. Він передбачає, що повнолітні діти віком до 23 років зможуть отримувати частину грошового забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти або потрапив у полон. Наразі відомство також опрацьовує можливість подання документів на одноразову грошову допомогу (ОГД) родинами через представника, що спростить оформлення для тих, хто не може приїхати особисто.

Ще одне важливе нововведення: у Міноборони врегулювали порядок визначення дати виключення зі списків особового складу військовослужбовців, які раніше мали статус зниклих безвісти за особливих обставин, але згодом їхню загибель підтвердили. Тепер датою виключення визначається день офіційної реєстрації смерті - відповідні зміни до наказу № 280 набрали чинності 30 жовтня 2026 року.

Куди звертатися родинам

Родичі, які зіткнулися з ситуацією, коли зниклого безвісти, полоненого чи загиблого військового помилково облікували як самовільного залишення частини (СЗЧ), можуть повідомити про це до Головного управління захисту прав військовослужбовців. Для цього достатньо надіслати електронного листа на адресу mpd@mod.gov.ua.

Міноборони також підготувало проєкт Концепції соціального супроводу військовослужбовців та їхніх родин і винесло його на громадське обговорення. Пропозиції до документа можна подавати до 13 листопада включно - це реальна можливість вплинути на те, якою буде майбутня система підтримки сімей військових.

Раніше Politeka повідомляла, які документи потрібно мати військовим для виїзду за кордон у 2026 році.

Також Politeka повідомляла, куди подати скаргу на рішення ВЛК та яких строків дотриматися.