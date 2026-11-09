У 2026 році закордонний паспорт можна оформити не лише за стандартні 20 робочих днів, а й за 7 днів або навіть за 3. Розповідаємо, скільки це коштує, які документи потрібні та де оформити дешевше.

Закордонний паспорт і військовий облік досі хвилюють багатьох, але оформлення самого документа стало значно зручнішим. Якщо поїздка запланована «впритул», чекати стандартні 20 робочих днів не обов'язково - документ можна зробити набагато швидше.

З 1 січня 2026 року оформлення закордонних паспортів подорожчало, оскільки Поліграфічний комбінат «Україна» підняв ціну на бланки біометричних документів. Підсумкова сума складається з двох частин: адміністративної послуги та вартості бланка.

Скільки коштує закордонний паспорт у 2026 році

У Державній міграційній службі (ДМС) та ЦНАПах діють такі тарифи. Стандартне оформлення до 20 робочих днів коштує 1147 гривень: 352 грн - адмінпослуга і 795 грн - бланк. Термінове оформлення до 7 робочих днів обійдеться у 1787 гривень, з яких 992 грн припадає на адмінпослугу і 795 грн - на бланк.

Та сама сума - 1787 гривень - діє й для оформлення до 3 робочих днів, але цей варіант доступний лише за визначених законом підстав. Отже, за терміновість доведеться доплатити 640 гривень, адже дорожчає саме послуга, а ціна бланка лишається незмінною.

У відділеннях Паспортного сервісу ДП «Документ» ціни вищі: 1797 грн за оформлення до 20 робочих днів і 2437 грн - до 7 робочих днів. Якщо поспіх не критичний, термінове оформлення в ЦНАП (1787 грн) вигідніше за звичайне в ДП «Документ» (1797 грн). Різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом сягає 1290 гривень.

Три способи оформити паспорт терміново

Режим за 7 робочих днів доступний будь-кому, хто готовий заплатити 1787 гривень, і пояснювати причину поспіху не потрібно. Найшвидший варіант - за 3 робочі дні - надають лише у визначених законом випадках: термінове лікування за кордоном, супровід тяжкохворої людини або смерть родича, який проживав за кордоном. Підставу слід підтвердити документами.

Важливо пам'ятати: строки рахуються в робочих днях, тож вихідні та свята до них не входять. Крім того, після виготовлення бланк ще має доїхати до підрозділу, де подавали заяву, тому на поїздку «впритул» варто закласти кілька днів запасу.

Які документи потрібні

Для дорослих базовий пакет такий: паспорт громадянина України (ID-картка або книжечка), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН), а також чинний або попередній закордонний паспорт, якщо він є. Прийти особисто доведеться обов'язково, оскільки фото та відбитки пальців знімають на місці.

Куди звертатися, щоб не переплатити

Найдешевший варіант - ДМС або ЦНАП, де сплачується лише державний збір без націнок. Паспортний сервіс ДП «Документ» коштує дорожче, але має більше відділень. У 2026 році з'явилася можливість подати документи на ID-картку та закордонний паспорт одночасно: якщо ID-картку оформлюють уперше, вона безкоштовна, тож платити доведеться лише за закордонний паспорт.

Дорослим паспорт видають на 10 років, дітям до 16 років - на 4 роки. Одночасно можна мати не більше двох чинних закордонних паспортів, що зручно тим, хто часто подає документи на візи.

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