В 2026 году загранпаспорт можно оформить не только за стандартные 20 рабочих дней, но и за 7 дней или даже за 3. Рассказываем, сколько это стоит, какие документы нужны и где оформить дешевле.

Загранпаспорт и воинский учет до сих пор волнуют многих, но оформление самого документа стало значительно удобнее. Если поездка запланирована «впритык», ждать стандартные 20 рабочих дней не обязательно - документ можно сделать гораздо быстрее.

С 1 января 2026 года оформление загранпаспортов подорожало, поскольку Полиграфический комбинат «Украина» поднял цену на бланки биометрических документов. Итоговая сумма складывается из двух частей: административной услуги и стоимости бланка.

Сколько стоит загранпаспорт в 2026 году

В Государственной миграционной службе (ГМС) и ЦНАПах действуют такие тарифы. Стандартное оформление до 20 рабочих дней стоит 1147 гривен: 352 грн - админуслуга и 795 грн - бланк. Срочное оформление до 7 рабочих дней обойдется в 1787 гривен, из которых 992 грн приходится на админуслугу и 795 грн - на бланк.

Та же сумма - 1787 гривен - действует и для оформления до 3 рабочих дней, но этот вариант доступен только по определенным законом основаниям. Итак, за срочность придется доплатить 640 гривен, ведь дорожает именно услуга, а цена бланка остается неизменной.

В отделениях Паспортного сервиса ГП «Документ» цены выше: 1797 грн за оформление до 20 рабочих дней и 2437 грн - до 7 рабочих дней. Если спешка не критична, срочное оформление в ЦНАП (1787 грн) выгоднее обычного в ГП «Документ» (1797 грн). Разница между самым дешевым и самым дорогим вариантом достигает 1290 гривен.

Три способа оформить паспорт срочно

Режим за 7 рабочих дней доступен любому, кто готов заплатить 1787 гривен, и объяснять причину спешки не нужно. Самый быстрый вариант - за 3 рабочих дня - предоставляют только в определенных законом случаях: срочное лечение за границей, сопровождение тяжелобольного человека или смерть родственника, проживавшего за границей. Основание следует подтвердить документами.

Важно помнить: сроки считаются в рабочих днях, поэтому выходные и праздники в них не входят. Кроме того, после изготовления бланк еще должен доехать до подразделения, где подавали заявление, поэтому на поездку «впритык» стоит заложить несколько дней запаса.

Какие документы нужны

Для взрослых базовый пакет такой: паспорт гражданина Украины (ID-карта или книжечка), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН), а также действующий или предыдущий загранпаспорт, если он есть. Прийти лично придется обязательно, поскольку фото и отпечатки пальцев снимают на месте.

Куда обращаться, чтобы не переплатить

Самый дешевый вариант - ГМС или ЦНАП, где уплачивается только государственный сбор без наценок. Паспортный сервис ГП «Документ» стоит дороже, но имеет больше отделений. В 2026 году появилась возможность подать документы на ID-карту и загранпаспорт одновременно: если ID-карту оформляют впервые, она бесплатна, поэтому платить придется только за загранпаспорт.

Взрослым паспорт выдают на 10 лет, детям до 16 лет - на 4 года. Одновременно можно иметь не более двух действующих загранпаспортов, что удобно тем, кто часто подает документы на визы.

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