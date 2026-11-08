В понедельник, 9 ноября, Украина останется в зоне холодного воздуха, однако осадков синоптики не прогнозируют. Ночью в части областей еще будут держаться морозы, а кое-где опустится туман.

Погода в Украине резко меняется в начале ноября - и в понедельник, 9 ноября, страна еще побудет под влиянием холодного воздуха, который пришел с северо-запада вместе с атмосферным фронтом.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в понедельник на всей территории Украины будет облачно с прояснениями, а осадков не ожидается. Об этом в комментарии для Фактов ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Какой будет температура 9 ноября

Ночью столбики термометров будут колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Холоднее всего будет в западных областях - там ночью прогнозируют от 1 до 6 градусов мороза.

Днем по всей Украине воздух прогреется до 3-8 градусов тепла. То есть в дневные часы морозы отступят, и погода будет вполне комфортной для середины ноября.

Где ожидается туман

Синоптики предупреждают: на Правобережье ночью и утром местами опустится туман. Из-за этого видимость на дорогах может быть ограниченной, что особенно важно для водителей, которые рано выезжают на трассу.

Ветер в понедельник будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, поэтому значительных порывов не предполагается.

Что говорят синоптики о похолодании

Наталья Птуха объяснила, что через территорию Украины 7-9 ноября проходит холодный атмосферный фронт, поэтому погода в этот период имеет динамичный характер. Однако уже с 8 ноября осадков почти не прогнозируют, а в дальнейшем ожидаются солнечные прояснения.

После 12 ноября в Украине повысится температура - даже ночных морозов не будет. Ночью прогнозируют 0-6 градусов тепла, а днем 4-11 градусов тепла. А 11 ноября в страну придет новый атмосферный фронт, который снова принесет осадки и больше облаков.

Что учесть водителям и пешеходам

В районах, где ночью будет держаться минусовая температура, на дорогах и тротуарах утром возможна гололедица и скользкие участки. Водителям стоит держать безопасную дистанцию и не разгоняться на мостах и эстакадах, где лед образуется быстрее всего.

Пешеходам советуют выбирать удобную обувь с нескользящей подошвой, а в часы тумана - быть заметными на дороге, особенно за пределами населенных пунктов.

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