На этой неделе Львам стоит присмотреться к окружению: именно близкие люди подскажут, когда действовать, а когда просто наблюдать.

Прогноз обнародовало издание Horoscope.com. По словам астрологов, эта неделя подарит Львам возможность проявить и командный дух, и личную харизму - главное вовремя распознать, когда именно стоит действовать.

Работа и финансы

В начале недели, в понедельник и вторник, лучшие идеи рождаются не в одиночестве, а в компании. Даже неформальная встреча с друзьями или коллегами - за пиццей или во время короткого перерыва - может превратиться в настоящий мозговой штурм. Не стесняйтесь озвучивать сырые идеи: именно из них родится что-то действенное. Людей вокруг себя стоит ценить - среди ваших знакомых есть очень компетентные специалисты, и их совет сейчас пригодится. Что касается финансов, неделя не обещает резких перемен, но командная работа может открыть новые возможности для заработка или сотрудничества.

Отношения

В среду и четверг эмоциональный фон становится спокойнее, и это удачный момент для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Не торопитесь с важными разговорами - лучше сначала всё обдумать, а уже потом делиться выводами с близкими. Это тот период, когда тишина говорит больше слов, и партнёр или родные оценят вашу уравновешенность. Ближе к выходным внимание окружения к вам возрастёт - будьте готовы, что ваши слова и решения будут обсуждать активнее обычного.

Здоровье и энергия

Первая половина недели пройдёт в активном режиме общения, поэтому позаботьтесь о балансе - после насыщенных встреч дайте себе время на восстановление. Среда и четверг с их более спокойной энергетикой - отличный повод для прогулок, лёгких ритуалов расслабления и полноценного сна. Ближе к пятнице и субботе, когда внимание окружения возрастает, важно не растерять внутренний ресурс: сохраните привычный режим дня, даже если событий становится больше.

Лучшие дни недели

Пятница и суббота станут настоящей кульминацией недели: вы неожиданно окажетесь в центре внимания, и все взгляды будут обращены именно на вас. Это удачный момент, чтобы заявить о себе громко и уверенно. А вот воскресенье принесёт вопрос, который не отпустит: какой следующий шаг выбрать. Не торопитесь с ответом - дайте себе время всё взвесить перед началом новой недели.