Украинцы, вышедшие на пенсию, могут продолжать работать и сохранять выплаты. Но для одной категории работающих пенсионеров пенсию на время работы приостанавливают.

Пенсия работающим украинцам сохраняется даже после трудоустройства - сам факт выхода на работу не означает автоматической отмены выплат. Работодатель вообще не имеет права уволить человека только из-за достижения пенсионного возраста. В то же время есть случаи, когда пенсию могут приостановить, объяснили в Восточном межрегиональном управлении Гоструда.

Получение пенсии не обязывает человека прекращать трудовую деятельность. Пенсионер может остаться на прежней должности или найти новую работу, сохраняя при этом право и на государственную выплату, и на заработок. Для расторжения трудового договора нужны законные основания - например сокращение должности или нарушение работником дисциплины.

При этом работа может влиять на получение отдельных доплат, которые законодательство предусматривает только для неработающих граждан. Поэтому о начале работы или увольнении пенсионер должен сообщить Пенсионный фонд Украины в десятидневный срок с момента трудоустройства.

Кому на время работы могут отменить пенсию

Исключение из общего правила касается получателей пенсии за выслугу лет. Если такой человек возвращается на работу по профессии или на должность, которая дает право на назначение этой пенсии, ее выплату на время трудовой деятельности приостанавливают.

Например, бывший педагог оформил пенсию за выслугу лет, а затем снова устроился учителем. Пока он будет работать на соответствующей должности, пенсию ему выплачивать не будут. После увольнения выплаты возобновят.

В то же время переход на работу в другой сфере, которая не предусматривает права на пенсию за выслугу лет, позволяет сохранить одновременное получение заработной платы и пенсии.

Что делать, чтобы вернуть выплаты

После увольнения пенсионер должен сообщить о прекращении работы, чтобы Пенсионный фонд пересмотрел право на соответствующие надбавки и возобновил их начисление при наличии оснований.

Кроме того, после достижения установленного законом пенсионного возраста гражданин может обратиться в ПФУ с заявлением о назначении пенсии по возрасту вместо выплаты за выслугу лет. После такого перехода ограничение на одновременное получение пенсии и заработной платы будет снято.

Как не потерять деньги из-за сокрытия работы

В ПФУ предупреждают: если пенсионер трудоустроился, но продолжает получать доплату, предназначенную неработающим, может образоваться излишне выплаченная сумма. Сокрытие информации о работе или регистрации предпринимательской деятельности может привести к необходимости вернуть эти средства. Поэтому о любых изменениях трудового статуса стоит сообщать Фонд вовремя - в течение десяти дней.

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