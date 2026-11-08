За январь-октябрь 2026 года Украина ввезла молочной продукции на 319,9 млн дол., а вывезла - на 287,3 млн дол. Торговый дефицит достиг 32,6 млн дол., тогда как год назад был профицит 43,4 млн дол.

Цены на продукты в Украине все больше зависят от импорта - молочная отрасль впервые за много месяцев снова стала дефицитной в торговле. Украина в этом году ввезла молочной продукции больше, чем вывезла, и разрыв между импортом и экспортом достиг почти 33 миллионов долларов.

Об этом сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), передает Укринформ. За январь-октябрь 2026 года экспорт молочной продукции составил 287,3 млн дол., тогда как импорт - 319,9 млн дол. Таким образом торговое сальдо стало отрицательным: минус 32,6 млн дол., а год назад был плюс 43,4 млн дол.

Аналитики агроклуба отметили, что разворот в торговом балансе произошел еще в августе 2025 года вместе с завершением экспортного бума на масло. С тех пор импорт ежемесячно превышает экспорт, за исключением апреля 2026-го.

Что Украина экспортирует и импортирует

Больше всего Украина вывозит сухое и сгущенное молоко, сыры и мороженое - вместе они дают 70% экспортной выручки. В импорте доминируют европейские сыры, занимающие 77% стоимости ввоза.

Физический объем экспорта за десять месяцев почти не изменился: на внешние рынки отправили 105,3 тыс. тонн молочной продукции, что лишь на 1% меньше аналогичного периода 2025 года. Однако в деньгах экспорт сократился на 30 млн дол. до 287,3 млн дол. (-10%).

Главный удар пришелся на сливочное масло. Из-за падения мировых цен оно принесло 41,8 млн дол. вместо 96,4 млн дол. годом ранее (падение на 57%), а объем поставок сократился до 7,6 тыс. тонн (-43%).

В то же время другие ключевые экспортные позиции выросли, частично компенсировав потери: сухое и сгущенное молоко - 31,4 тыс. тонн (+3%) на 85,2 млн дол. (+9%), мороженое - 15,4 тыс. тонн (+6%) на 57,4 млн дол. (+8%), сыры - 12,5 тыс. тонн (+5%) на 57,8 млн дол. (+6%), сыворотка - 14,4 тыс. тонн (+5%) на 20,5 млн дол. (+54%).

Импорт растет быстрее

Импорт за январь-октябрь составил 72,1 тыс. тонн молочной продукции на 319,9 млн дол. По сравнению с прошлым годом внешние поставки выросли на 37% в физических объемах и на 17% в стоимости.

Больше всего ввезли сыров - 41,8 тыс. тонн на 246 млн дол., что на 25% больше в тоннах и на 12% в деньгах. Быстрее всего растет импорт сырьевых позиций: ввоз несгущенного молока и сливок увеличился в 3,6 раза (до 9,2 тыс. тонн, почти все из Польши), сливочного масла - вдвое (до 2,4 тыс. тонн на 14,8 млн дол.), сыворотки - на 45% (до 6,7 тыс. тонн).

Почему отрасль под давлением

В УКАБ пояснили, что украинская молочная отрасль оказалась под двойным ценовым давлением. С одной стороны, внутренний рынок заполняется более дешевой европейской продукцией - молоко в ЕС за год подешевело на 19%. С другой стороны, в Украине стремительно дорожает сырье: лишь с августа по октябрь 2026 года закупочная цена молока выросла на 17% - с 17,40 до 20,30 грн/кг (с НДС).

В таких условиях переработчики не могут заложить рост себестоимости в цену готовой продукции, теряя конкурентоспособность и на внешнем, и на внутреннем рынках. Цены на большинство молочных продуктов в Украине в конце октября оставались выше, чем год назад, а больше всего подорожали йогурты, кефир в пленке и отдельные виды твердых сыров.

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