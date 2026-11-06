В ноябре 2026 года магнитное поле Земли, по предварительным прогнозам, будет преимущественно спокойным. Однако в середине месяца возможно усиление геомагнитной активности до уровня слабой бури G1.

Магнитные бури в первые дни ноября оставались слабыми, и в ближайшие недели ситуация кардинально не изменится. По предварительным прогнозам, ноябрь 2026 года не станет месяцем длительных мощных геомагнитных штормов, однако в отдельные дни активность магнитного поля Земли может повышаться до уровня слабой бури G1.

Такие данные приводит американский Центр прогнозирования космической погоды NOAA SWPC. Наибольшее внимание специалисты советуют обратить на три даты - 9, 17 и 18 ноября, когда геомагнитная активность может быть заметно выше обычного. Прогнозы на несколько недель вперед остаются ориентировочными, поэтому реальную интенсивность возмущений можно точнее оценить лишь за несколько дней до их начала.

Календарь магнитных бур в ноябре

По предварительным оценкам, самыми неспокойными могут быть 17-18 ноября. В эти дни геомагнитная активность потенциально достигнет показателя Kp 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1. Вот как выглядит предварительный график на месяц:

1 ноября - слабая буря G1, Kp 5;

2-4 ноября - спокойное поле, Kp 2-3;

5-7 ноября - незначительные колебания, Kp 3;

8 ноября - спокойно, Kp 2;

9 ноября - повышенная активность, Kp 4;

10-12 ноября - умеренные колебания, Kp 3;

13-15 ноября - спокойно, Kp 2;

16 ноября - незначительное повышение активности, Kp 3;

17-18 ноября - возможна слабая буря G1, Kp 5;

19-21 ноября - слабые колебания, Kp 2-3;

26-28 ноября - возможны кратковременные возмущения, Kp 3-5.

Этот календарь является предварительным и не означает, что бури обязательно произойдут в указанные дни. Его стоит воспринимать как ориентир, а не как окончательный график.

Когда ждать самые сильные возмущения

Наибольшего внимания заслуживают три периода. 9 ноября ожидается повышение геомагнитной активности до Kp 4 - это возмущенное состояние магнитного поля, которое еще не считается магнитной бурей. 17-18 ноября возможно достижение Kp 5, что соответствует слабой буре уровня G1, и именно эти даты рассматривают как потенциально самые активные в ноябре. В конце месяца, 26-28 ноября, отдельные долгосрочные прогнозы допускают кратковременное усиление активности, однако достоверность таких оценок ниже.

Что означают Kp и уровень G1

Для оценки геомагнитной активности используют планетарный индекс Kp, который меняется от 0 до 9. Значения Kp 0-2 означают спокойное магнитное поле, Kp 3 - небольшие колебания, Kp 4 - возмущенное поле, которое еще не является бурей, а Kp 5 - слабую магнитную бурю G1. При Kp 6-7 возникают умеренные и сильные бури G2-G3, тогда как Kp 8-9 соответствуют очень сильным и экстремальным геомагнитным штормам.

Как бури влияют на самочувствие

Некоторые люди связывают периоды геомагнитных возмущений с головной болью, усталостью, нарушениями сна или колебаниями артериального давления. Вместе с тем научные данные о непосредственном влиянии слабых магнитных бур на здоровье остаются неоднозначными: убедительных доказательств того, что такие бури вызывают симптомы у большинства людей, пока нет.

Поэтому ухудшение самочувствия не стоит автоматически объяснять солнечной активностью. Головная боль, головокружение или слабость могут иметь другие причины, которые требуют внимания врача.

Что делать в дни повышенной активности

Специального лечения или доказанно эффективной профилактики симптомов, связанных именно с магнитными бурями, не существует. Поддерживать нормальное самочувствие помогают обычные ежедневные привычки: стабильный режим сна, достаточное количество воды и регулярное питание, а также контроль артериального давления по рекомендации врача. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно придерживаться обычного плана лечения и не пропускать назначенные препараты.

Оперативная информация о состоянии магнитного поля Земли публикуется на сайте Центра прогнозирования космической погоды NOAA SWPC.

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