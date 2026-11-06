В Пенсионном фонде назвали две главные причины отказа в назначении пенсии по инвалидности. Чаще всего деньги теряют из-за нехватки стажа или ошибок в документах, но такие ситуации можно исправить.

Пенсия по инвалидности и зарплата одновременно - выплаты, которые можно получать по закону, однако Пенсионный фонд может отказать в их назначении из-за нехватки стажа или ошибок в документах. Специалисты разъяснили, какие требования предъявляют к заявителям и как избежать задержек с деньгами.

В сервисе государственных услуг «Дія» рассказали, что отказ в пенсии по инвалидности не всегда является окончательным. Если проблема лишь в справках или ошибках в заявлении, это не приговор - недостатки можно исправить и подать документы снова.

Почему ПФУ может отказать

В Пенсионном фонде называют две ключевые причины для отказа: отсутствие законного права на выплату или неполный пакет документов. В первом случае речь идет о нехватке необходимого страхового стажа, во втором - о том, что заявитель просто не донес какую-то справку.

Требования к стажу зависят от возраста, в котором человек получил инвалидность. В целом нужно иметь от 1 до 15 лет страхового стажа. Важно, что в стаж засчитывают и период со дня установления инвалидности до того момента, когда человеку исполнится 60 лет.

Сколько платят в зависимости от группы

Размер пенсии по инвалидности привязан к выплатам по возрасту и группе инвалидности. I группа получает 100% пенсии по возрасту, II группа - 90%, а III группа - лишь 50%. То есть чем тяжелее потеря здоровья, тем больший процент от базовой пенсии начисляют человеку.

Критически важен тайминг подачи заявления. Если обратиться в ПФУ в течение трех месяцев после того, как комиссия установила инвалидность, деньги начислят задним числом - от даты со справки. Если же пропустить этот срок и прийти позже, выплаты пойдут лишь со дня подачи заявления, а месяцы между комиссией и визитом в фонд просто сгорят.

Какие документы нужны

Для оформления стандартно требуют паспорт, справку о регистрации, документы о стаже и само заключение об установлении инвалидности. Военным дополнительно нужны документы от военно-врачебной комиссии (ВЛК), а в отдельных случаях - справка о зарплате за 60 месяцев до июля 2000 года или подтверждение льготного статуса.

Специалисты советуют перед походами по кабинетам проверить свой электронный стаж на портале ПФУ. Это сэкономит время и убережет от лишней волокиты, ведь часто отказ случается именно из-за того, что в реестре не учтен определенный период работы.

Что делать, если отказали

Если ПФУ отказал из-за неполного пакета документов или ошибок, достаточно исправить недостатки и подать заявление повторно. Медлить с документами не стоит - чем быстрее человек обратится после установления инвалидности, тем больше денег удастся получить задним числом.

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