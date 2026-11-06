За первые 5 дней после увольнения со службы нужно проверить бумаги из части и обновить статус в «Резерв+», иначе грозит штраф.

Воинский учет в «Резерв+» после увольнения со службы нужно обновить в течение первых 5 дней - иначе человек рискует получить штраф или проблемы с ТЦК. Ведь после увольнения со службы мужчина может оставаться военнообязанным или резервистом. Об этом напомнил национальный медиапортал «Ветеран».

После увольнения из армии человек возвращается к гражданской жизни, но далеко не всегда перестает быть военнообязанным. Кто-то идет в запас, кто-то становится резервистом, а кто-то остается на учете по месту жительства. Поэтому в первые дни после возвращения домой важно проверить, все ли бумаги из воинской части оформлены правильно.

Главный срок - 5 дней со дня исключения из списков личного состава части. Именно столько времени дается, чтобы прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и стать на учет.

Что проверить в бумажных документах

Прежде чем покинуть расположение части, стоит убедиться, что на руки выдан полный пакет документов и в них нет ошибок.

Приписное свидетельство (маршрутный лист) - должна быть правильно указана дата увольнения и срок прибытия в ТЦК (обычно 5 дней).

- должна быть правильно указана дата увольнения и срок прибытия в ТЦК (обычно 5 дней). Военный билет или временное удостоверение - обязательная запись об увольнении в запас с номером и датой приказа, заверенная подписью командира и гербовой печатью.

- обязательная запись об увольнении в запас с номером и датой приказа, заверенная подписью командира и гербовой печатью. Выписка из приказа об исключении из списков части - сверьте написание ФИО, звания, идентификационного кода и даты исключения.

- сверьте написание ФИО, звания, идентификационного кода и даты исключения. Справка об обстоятельствах травмы (форма №5) - критически важна, если увольнение происходит по состоянию здоровья после ранения, ведь нужна для прохождения МСЭК и получения выплат.

Что обновить в «Резерв+»

Электронный реестр «Оберег» иногда обновляется с задержкой, поэтому статус в приложении нужно контролировать самостоятельно. После официального увольнения статус «Военнослужащий» должен смениться на «Военнообязанный».

Также следует проверить, подтянулись ли данные о новом спецучете или постановке на общий воинский учет по месту жительства. После обновления данных в реестре обязательно сгенерируйте новый QR-код в приложении - именно его проверяют патрули и ТЦК.

Если в течение 5 дней после увольнения и визита в ТЦК статус в «Резерв+» все еще «Военнослужащий», воспользуйтесь функцией «Исправить данные онлайн» и прикрепите фото выписки из приказа об увольнении.

Что дальше оформить в «Дії»

Когда вопросы с ТЦК и «Резерв+» урегулированы, можно оформить ветеранские документы онлайн. На портале «Дія» доступен заказ выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕГРВВ) - она формируется в PDF и нужна для получения льгот и соцгарантий.

Электронное удостоверение ветерана можно добавить в «Дію» сразу после появления статуса в Реестре ветеранов, не дожидаясь изготовления пластиковой карты. Это ускоряет доступ к льготам на коммуналку, проезд и медицину.

Ранее Politeka сообщала, резерв+ нужно проверять регулярно, ведь бронирование могут аннулировать.

Как сообщала Politeka, электронные повестки в «Резерв+» Минобороны пока не рассылает.