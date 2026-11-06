Полтавский суд признал незаконным отказ областной администрации в статусе критически важного предприятия, основанный лишь на устном заявлении офицера ТЦК без каких-либо документов. Рассказываем, что это значит для работодателей и как защитить свои права.

Бронирование работников от мобилизации остается одной из самых горячих тем для украинского бизнеса - и теперь суд показал, что устное заявление офицера ТЦК не может быть основанием для отказа предприятию в статусе критически важного. Речь идет о деле № 440/5413/26, рассмотренном Полтавским окружным административным судом.

Общество с ограниченной ответственностью, занимающееся работой с опасными отходами, подало документы на получение статуса критически важного предприятия, чтобы забронировать своих сотрудников. Компания подтвердила, что не имеет налоговых долгов, выплачивает работникам зарплаты на уровне более 38 тысяч гривен и предоставила официально сверенные в военкомате списки воинского учета.

Однако во время заседания комиссии при Полтавской областной военной администрации слово взял начальник группы бронирования местного ТЦК. Он сообщил присутствующим лишь одно: "ООО не выполняет требования законодательства Украины в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации". Никаких дат, протоколов, официальных писем или других документов офицер не предоставил.

Почему комиссия отказала без единого аргумента

Несмотря на отсутствие документальных доказательств, комиссия мгновенно отреагировала на реплику военного - 17 членов проголосовали против предоставления статуса, опираясь исключительно на услышанное. Причина кроется в дополнительном требовании, которое Полтавская ОВА установила собственным распоряжением: предприятие должно было получить положительный отзыв от ТЦК о соблюдении мобилизационного законодательства.

Стоит напомнить, что постановление Кабмина № 76 четко определяет три критерия для получения статуса критически важного: выплата надлежащей зарплаты, отсутствие налоговой задолженности и уплата более 1,5 миллиона евро налогов. Однако правительственные чиновники разрешили областным администрациям устанавливать собственные дополнительные региональные требования, чем и воспользовалась Полтавская ОВА.

Что решил суд

Получив официальный отказ, компания обратилась в Полтавский окружной административный суд. Представители ОВА пытались переложить ответственность на бизнес, заявив, что поскольку предприятие само заинтересовано в получении статуса, то именно оно должно доказывать отсутствие нарушений. Чиновники даже утверждали, что устные слова военного в протоколе являются законным доказательством.

Судьи отвергли такую позицию. Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, именно орган власти обязан доказывать законность своего отрицательного решения. Второй апелляционный административный суд 22 октября 2026 года подтвердил решение первой инстанции. Ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека, судьи напомнили о принципе надлежащего управления, в котором нет места правовой неопределенности и догадкам.

Впрочем, отмена отказа не означает, что суд автоматически присвоил фирме статус критически важной. Дело должно вернуться к чиновникам на повторное рассмотрение, однако теперь они обязаны действовать по правилам.

Что делать работодателю, если комиссия отказала

Храните все акты сверки списков военнообязанных с ТЦК - это главное доказательство вашей добросовестности.

Самостоятельно направляйте в военкоматы письменные запросы о наличии или отсутствии нарушений со стороны компании.

Если комиссия все же откажет, истребуйте протокол заседания и проверьте, есть ли в нем документальные доказательства вашей вины.

При отсутствии таких доказательств обжалуйте решение должностных лиц в административном суде.

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