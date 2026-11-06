Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, в каких трех пунктах пропуска чаще всего скапливаются автомобили и где соседняя очередь может быть нулевой.

Выезд за границу для украинцев неизбежно сопровождается ожиданием на границе, но на одних пунктах пропуска очереди собираются значительно чаще, чем на других. В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) назвали три направления, где автомобили скапливаются наиболее активно.

Об этом во время брифинга в Укринформе сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, самым приоритетным для людей остается граница с Польшей, поэтому именно там периодически возникают нагрузки на пункты пропуска.

Где самые длинные очереди на границе

Демченко назвал три пункта пропуска, где традиционно фиксируются самые большие скопления транспорта: Устилуг на Волыни, а также Краковец и Шегини на Львовщине. Именно через них активнее всего пересекают границу, особенно в дни, когда поток автомобилей растет.

«Поток автомобилей периодически растет в отдельные дни. Учитывая, что наиболее приоритетной для людей остается граница с Польшей, там могут отмечаться отдельные нагрузки на пункты пропуска», - пояснил спикер.

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Как объехать очереди

Демченко посоветовал по возможности пользоваться и другими пунктами пропуска. По его словам, пока на этих трех направлениях накапливаются автомобили, соседние переходы могут стоять абсолютно пустыми.

«Ведь при нагрузке на эти три пункта пропуска, соседние могут иметь нулевую очередь», - добавил он.

Спикер напомнил, что проверить загруженность каждого пункта пропуска можно на странице западного регионального управления ГПСУ в Facebook. Там информацию по каждому направлению обновляют каждые три часа, поэтому перед выездом стоит глянуть актуальные данные, чтобы выбрать более свободный переход.

Ранее Politeka сообщала, правительство ускорило пропуск через границу, чтобы сдержать цены на топливо.