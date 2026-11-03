У жовтні дизельне пальне в Україні подорожчало на 5,5% - майже до 104 гривень за літр. Щоб не допустити подальшого зростання цін і дефіциту ресурсу, уряд прискорив пропуск пального через кордон.

Ціни на пальне на АЗС України знову пішли вгору - у жовтні дизель подорожчав на 5,5% і впритул наблизився до 104 гривень за літр. Щоб не допустити подальшого зростання цін і дефіциту ресурсу, уряд прискорив пропуск пального через кордон.

Як повідомляє Traktorist.ua, у жовтні дизельне пальне в Україні подорожчало на 5,5% - майже до 104 гривень за літр. Це один із найпомітніших місячних стрибків ціни, який напряму б'є по гаманцях водіїв, аграріїв та перевізників.

Щоб запобігти подальшому зростанню цін і дефіциту ресурсу, уряд прискорив пропуск пального через кордон. Йдеться про спрощення митних процедур для вантажів із нафтопродуктами, щоб пальне швидше потрапляло на внутрішній ринок і не затримувалося на пунктах пропуску.

На вартість літра в Україні тиснуть одразу кілька чинників. Окрім світових котирувань, це логістика імпорту та акцизний податок, який закладений у ціну кожного літра. Прискорення пропуску через кордон має зменшити саме логістичну складову і не дати цінам розігнатися ще більше.

Що це означає для водіїв

Для споживачів рішення уряду означає, що найближчим часом різкого стрибка цін на АЗС можна уникнути, якщо імпорт пального стабілізується. Водночас якщо дефіцит ресурсу збережеться, ціни можуть продовжити зростання.

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