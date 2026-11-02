Цього тижня Україну накриє відчутне похолодання. Температура впаде по всій країні, а вночі фіксуватимуть перші приморозки до -2°. Синоптики розповіли, коли саме почнуться нічні мінуси та чи варто чекати сніг.

Похолодання в Україні на початку листопада цього тижня стане відчутним по всій країні: стовпчики термометрів впадуть навіть у традиційно теплих південних і східних регіонах, де вдень очікується не вище +3°...+7°. Про двозначні показники тепла доведеться забути. Про це повідомляє «Погода УНІАН».

Головна зміна, яку відчують українці, - це повернення нічних мінусів. Уже цього тижня вночі фіксуватимуть перші приморозки до 0°...-2°, і найперше вони накриють західні області. Більшу частину робочого тижня утримається суха погода, а ближче до вихідних країну перетнуть дощі.

Як змінюватиметься температура по днях

Понеділок, 2 листопада, ще стартує з відносного тепла. У більшості областей повітря розігріється до +7°...+12°, а на південному сході показники локально підскочать аж до +15°. Істотних опадів синоптики цього дня не прогнозують.

Уже у вівторок, 3 листопада, прохолода почне заходити з півночі та заходу. У цих регіонах, а також місцями в центрі, температура просяде до +6°...+9°, тоді як на решті території ще потримається комфортних +10°...+15°. Небо затягне хмарами, а в центральних областях можливі дрібні дощі.

Середа, 4 листопада, - день, коли похолодання набере обертів. На півночі вдень очікується всього +3°...+6°, у західній частині - до +7°. Більшість решти областей і Закарпаття отримають свої +5°...+10°, і лише на південному сході стовпчики термометрів ще потримаються на позначках +11°...+12°.

Четвер, 5 листопада, принесе суху погоду для більшості регіонів, хіба що на північному сході є ризик дрібної мряки. Загальне температурне тло становитиме +3°...+8°, а на Закарпатті - до +10°.

Дощі та вихідні

У п'ятницю, 6 листопада, напередодні вікенду парасольки знадобляться майже скрізь: країну накриють невеликі дощі. Повітря прогріється лише до +4°...+8°, а на півдні - максимум до +9°.

У вихідні, 7-8 листопада, опади нарешті припиняться й знову встановиться суха, проте холодна погода. Температурна планка впевнено зафіксується в межах +3°...+8° по всій країні.

Снігу поки що на більшості території не очікується - мінусові показники встановляться насамперед у нічні години, тоді як удень повітря лишатиметься в плюсі. Найхолодніше найближчими днями буде на півночі та заході, де приморозки почнуться першими.

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