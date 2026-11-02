У листопаді городники завершують збір пізніх культур, проводять підзимні посіви та вкривають грядки від морозів. Роботи варто розпланувати по датах - від збору капусти до консервації інвентарю та заготовлення землі для розсади.

Календар городника на листопад допомагає вчасно закрити всі роботи на ділянці до того, як земля промерзне, і зберегти грядки, дерева та підзимні посіви від вимерзання. Листопад - завершальний і дуже відповідальний місяць річного циклу: температура падає, починаються перші стійкі заморозки, тому діяти треба чітко і без зволікань. Власникам дач, хто хоче правильно підготувати ділянку до зими, варто заздалегідь розпланувати всі листопадові роботи.

Окрім підзимнього посіву та завершення збору пізніх культур, у листопаді власники ділянок проводять масштабне мульчування, затримання снігу та консервацію інвентарю. Правильно виконані агротехнічні заходи захищають город від вимерзання і забезпечують ранній урожай навесні.

Що робити на городі у листопаді по датах

Першу половину місяця присвячують завершенню підзимніх посівів, збору найстійкіших овочів і підготовці посадкового матеріалу. З другої половини увагу переносять на остаточне утеплення грядок, укриття багаторічних рослин і обробіток ґрунту до морозів.

Розклад робіт по декадах виглядає так:

1-5 листопада: завершення збирання пізньої капусти, брюссельської капусти, пастернаку та порею, поки ґрунт остаточно не промерз.

завершення збирання пізньої капусти, брюссельської капусти, пастернаку та порею, поки ґрунт остаточно не промерз. 6-10 листопада: підзимній посів моркви, буряків, петрушки, кропу та шпинату - вони дадуть надранній весняний урожай.

підзимній посів моркви, буряків, петрушки, кропу та шпинату - вони дадуть надранній весняний урожай. 11-15 листопада: остаточне висаджування озимого часнику та цибулі-сіянки, якщо осінь тепла, з обов'язковим мульчуванням грядок.

остаточне висаджування озимого часнику та цибулі-сіянки, якщо осінь тепла, з обов'язковим мульчуванням грядок. 16-20 листопада: мульчування грядок із підзимніми посівами та пристовбурних кіл дерев і кущів торфом, тирсою або опалим листям.

мульчування грядок із підзимніми посівами та пристовбурних кіл дерев і кущів торфом, тирсою або опалим листям. 21-25 листопада: укриття лапником, агроволокном чи соломою багаторічних овочів, хріну, щавлю та декоративних культур від вимерзання.

укриття лапником, агроволокном чи соломою багаторічних овочів, хріну, щавлю та декоративних культур від вимерзання. 26-30 листопада: прибирання ділянки, консервація системи поливу, дезінфекція і змащування інвентарю та заготовлення ґрунтосуміші для весняної розсади.

Як правильно сіяти під зиму

Усі роботи в листопаді виконують з огляду на погоду, обираючи сухі й безвітряні дні для підзимніх посівів. Насіння під зиму сіють виключно в сухий ґрунт і засипають заздалегідь заготовленою незамерзлою землею, збільшуючи норму висіву на чверть.

Головне правило листопадового догляду - надійно захистити грядки від вивітрювання та вимерзання товстим шаром мульчі. Саме мульча зберігає структуру ґрунту до весни і допомагає насінню та цибулинам пережити зиму без втрат.

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