Календар огородника на ноябрь помогает вовремя закрыть все работы на участке до того, как земля промерзнет, и сохранить грядки, деревья и подзимние посевы от вымерзания. Ноябрь - завершающий и очень ответственный месяц годового цикла: температура падает, начинаются первые устойчивые заморозки, поэтому действовать нужно четко и без промедлений. Владельцам дач, кто хочет правильно подготовить участок к зиме, стоит заранее распланировать все ноябрьские работы.
Кроме подзимнего посева и завершения сбора поздних культур, в ноябре владельцы участков проводят масштабное мульчирование, снегозадержание и консервацию инвентаря. Правильно выполненные агротехнические мероприятия защищают огород от вымерзания и обеспечивают ранний урожай весной.
Что делать в огороде в ноябре по датам
Первую половину месяца посвящают завершению подзимних посевов, сбору самых устойчивых овощей и подготовке посадочного материала. Со второй половины внимание переносят на окончательное утепление грядок, укрытие многолетних растений и обработку почвы до морозов.
Расписание работ по декадам выглядит так:
- 1-5 ноября: завершение уборки поздней капусты, брюссельской капусты, пастернака и лука-порея, пока почва окончательно не промерзла.
- 6-10 ноября: подзимний посев моркови, свеклы, петрушки, укропа и шпината - они дадут сверхранний весенний урожай.
- 11-15 ноября: окончательная посадка озимого чеснока и лука-севка, если осень теплая, с обязательным мульчированием грядок.
- 16-20 ноября: мульчирование грядок с подзимними посевами и приствольных кругов деревьев и кустов торфом, опилками или опавшими листьями.
- 21-25 ноября: укрытие лапником, агроволокном или соломой многолетних овощей, хрена, щавеля и декоративных культур от вымерзания.
- 26-30 ноября: уборка участка, консервация системы полива, дезинфекция и смазка инвентаря, заготовка почвосмеси для весенней рассады.
Как правильно сеять под зиму
Все работы в ноябре выполняют с учетом погоды, выбирая сухие и безветренные дни для подзимних посевов. Семена под зиму сеют исключительно в сухую почву и засыпают заранее заготовленной незамерзшей землей, увеличивая норму высева на четверть.
Главное правило ноябрьского ухода - надежно защитить грядки от выветривания и вымерзания толстым слоем мульчи. Именно мульча сохраняет структуру почвы до весны и помогает семенам и луковицам пережить зиму без потерь.
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