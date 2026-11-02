В ноябре огородники завершают сбор поздних культур, проводят подзимние посевы и укрывают грядки от морозов. Работы стоит распланировать по датам - от сбора капусты до консервации инвентаря и заготовки земли для рассады.

Календар огородника на ноябрь помогает вовремя закрыть все работы на участке до того, как земля промерзнет, и сохранить грядки, деревья и подзимние посевы от вымерзания. Ноябрь - завершающий и очень ответственный месяц годового цикла: температура падает, начинаются первые устойчивые заморозки, поэтому действовать нужно четко и без промедлений. Владельцам дач, кто хочет правильно подготовить участок к зиме, стоит заранее распланировать все ноябрьские работы.

Кроме подзимнего посева и завершения сбора поздних культур, в ноябре владельцы участков проводят масштабное мульчирование, снегозадержание и консервацию инвентаря. Правильно выполненные агротехнические мероприятия защищают огород от вымерзания и обеспечивают ранний урожай весной.

Что делать в огороде в ноябре по датам

Первую половину месяца посвящают завершению подзимних посевов, сбору самых устойчивых овощей и подготовке посадочного материала. Со второй половины внимание переносят на окончательное утепление грядок, укрытие многолетних растений и обработку почвы до морозов.

Расписание работ по декадам выглядит так:

1-5 ноября: завершение уборки поздней капусты, брюссельской капусты, пастернака и лука-порея, пока почва окончательно не промерзла.

завершение уборки поздней капусты, брюссельской капусты, пастернака и лука-порея, пока почва окончательно не промерзла. 6-10 ноября: подзимний посев моркови, свеклы, петрушки, укропа и шпината - они дадут сверхранний весенний урожай.

подзимний посев моркови, свеклы, петрушки, укропа и шпината - они дадут сверхранний весенний урожай. 11-15 ноября: окончательная посадка озимого чеснока и лука-севка, если осень теплая, с обязательным мульчированием грядок.

окончательная посадка озимого чеснока и лука-севка, если осень теплая, с обязательным мульчированием грядок. 16-20 ноября: мульчирование грядок с подзимними посевами и приствольных кругов деревьев и кустов торфом, опилками или опавшими листьями.

мульчирование грядок с подзимними посевами и приствольных кругов деревьев и кустов торфом, опилками или опавшими листьями. 21-25 ноября: укрытие лапником, агроволокном или соломой многолетних овощей, хрена, щавеля и декоративных культур от вымерзания.

укрытие лапником, агроволокном или соломой многолетних овощей, хрена, щавеля и декоративных культур от вымерзания. 26-30 ноября: уборка участка, консервация системы полива, дезинфекция и смазка инвентаря, заготовка почвосмеси для весенней рассады.

Как правильно сеять под зиму

Все работы в ноябре выполняют с учетом погоды, выбирая сухие и безветренные дни для подзимних посевов. Семена под зиму сеют исключительно в сухую почву и засыпают заранее заготовленной незамерзшей землей, увеличивая норму высева на четверть.

Главное правило ноябрьского ухода - надежно защитить грядки от выветривания и вымерзания толстым слоем мульчи. Именно мульча сохраняет структуру почвы до весны и помогает семенам и луковицам пережить зиму без потерь.

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