В октябре капуста подорожала на 10,6%, свекла - на 14,4%, тогда как морковь подешевела на 10,3%, а лук почти не изменился в цене. Аналитики рассказали, чего ожидать от стоимости борщевого набора до конца года.

Подорожание продуктов в Украине осенью заметно прежде всего на полках с овощами борщевого набора. В октябре цены на эти продукты менялись по-разному, и даже поступление нового урожая не выровняло ситуацию на рынке, свидетельствуют данные РБК-Украина.

По сравнению с сентябрем капуста подорожала на 10,6%, а свекла прибавила в цене еще больше - на 14,4%. В то же время морковь за месяц подешевела на 10,3%, а стоимость лука практически не изменилась. То есть половина классического набора для борща выросла в цене, а остальное либо упало, либо осталось на месте.

Почему цены движутся в разные стороны

Как объяснил руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка в комментарии РБК-Украина, рынок овощей остается неоднородным даже несмотря на сезонное поступление свежего урожая. По его словам, динамика цен зависит не только от сезонности, но и от фактического предложения отдельных культур, качества собранного урожая, возможностей хранения и поведения самих производителей.

Именно эти факторы и объясняют разнонаправленное движение цен: пока одних овощей на рынке достаточно, других мало, а часть продукции, требующей длительного хранения, дорожает из-за роста затрат хозяйств.

Чего ожидать до конца года

До конца 2026 года существенного общего удешевления борщевого набора аналитики не прогнозируют. Наиболее вероятный сценарий - стабилизация стоимости отдельных овощей и постепенное подорожание тех культур, качественной продукции для длительного хранения которых на рынке будет мало.

Дополнительным фактором станет переход от продажи свежесобранной продукции к реализации овощей из хранилищ: это традиционно увеличивает себестоимость. При нестабильном энергоснабжении влияние этого фактора на цены может только усилиться, отмечает Максим Гопка. Отдельно эксперты обращают внимание на картофель, который, по подсчетам, может подорожать до 23 гривен за килограмм.

Ранее Politeka сообщала, как изменились цены на бензин и дизель после подорожания автогаза.

Также Politeka сообщала, в каких городах цены на квартиры выросли больше всего.

Как сообщала Politeka, насколько выросли цены на бетон, арматуру и газоблок.