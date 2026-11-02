Курс доллара на наличном рынке в конце октября превысил отметку 46 гривен. Эксперты рассказали, чего ждать от валюты в ноябре и сможет ли гривна укрепиться.

Курс доллара и цены в Украине снова оказались в центре внимания - в конце октября валюта уверенно пошла к отметке 46 гривен, и прогнозы на ноябрь не обещают существенного укрепления гривны.

По данным РБК-Украина, в конце октября курс гривны на межбанке достиг 45,56-45,70 гривни за доллар, а на наличном рынке превысил 46,00-46,30 гривни. То есть доллар в обменниках уже торгуется выше психологической отметки.

Почему НБУ вынужден продавать больше валюты

Чтобы сдержать колебания, Национальный банк резко нарастил интервенции. По словам вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова, в первом полугодии средненедельные объемы продажи валюты держались около 900 млн долларов, а в последние месяцы они приближаются к 1,2 млрд долларов, иногда превышая эту отметку.

Нагрузка на регулятора выросла именно из-за высокого спроса импортеров на фоне массированных атак на инфраструктуру. Бизнес закупает импортное оборудование, а экспортные возможности и валютная выручка страны падают.

Дополнительное давление оказывают бюджетные трудности. Участники рынка насторожены из-за угрозы недобора 70 млрд грн налоговых поступлений до конца года, отсутствия 70 млрд евро международного финансирования на следующий год и уменьшения внешних поступлений в октябре.

Что ждет гривну в ноябре

В конце октября курс на межбанке почти догнал уровень, заложенный в проекте Государственного бюджета на 2026 год - 45,7 гривни за доллар. Для сравнения: в начале 2026 года официальный курс составлял 42,35 гривни за доллар.

29 октября торги на межбанке открылись на отметке 45,56 гривни за доллар, а 30 октября завершились курсом 45,39 гривни. Официальный курс НБУ, установленный на 31 октября и 1 ноября, составил 45,53 гривни за доллар.

Существенного укрепления нацвалюты в ближайшее время эксперты не прогнозируют и ожидают, что курс будет держаться в коридоре 45,00-45,75 гривни за доллар. Некоторую поддержку гривне может дать уплата квартальных налогов в ноябре, однако она, вероятно, будет непродолжительной.

Ведущий эксперт департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринный обратил внимание на рекордные объемы торгов: предыдущий максимум составлял 45,10-45,15 гривни за доллар, после его пробития спрос резко вырос до 45,70 гривни, а два дня подряд фиксировались рекордные объемы торгов за месяц.

Финансовый аналитик Минфина Алексей Козырев прогнозирует курс доллара на ноябрь в пределах 44,60-46,10 гривни на межбанке, отмечая, что Нацбанку придется ежемесячно тратить на поддержку гривны не менее 5,3-7,1 млрд долларов резервов.

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