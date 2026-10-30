Аналітики KSE Institute погіршили макроекономічний прогноз для України: гривня послабшає до долара, а інфляція прискориться. Розповідаємо, скільки коштуватиме валюта в наступні роки та як це вдарить по цінах.

Курс долара наприкінці 2026 року може виявитися вищим, ніж очікували раніше — аналітики Київської школи економіки переглянули макропрогноз для України і попередили, що гривня поступово послабшає, а ціни зростатимуть швидше.

Головна причина погіршення оцінок — російські атаки на критичну інфраструктуру та виробничі потужності, які б'ють по економіці, експорту й державному бюджету. Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на оновлений прогноз KSE Institute та «Інтерфакс-Україна».

Скільки коштуватиме долар

Аналітики заклали в базовий сценарій поступове послаблення гривні щодо долара США. Прогнозований середньорічний курс становитиме:

2026 рік — 44,5 гривні за долар;

2027 рік — 47,8 гривні за долар;

2028 рік — 50,6 гривні за долар;

2029 рік — 51 гривня за долар.

Тобто протягом наступних трьох років долар, за оцінкою KSE, подорожчає приблизно на 6,5 гривні порівняно з прогнозом на 2026 рік. На тлі інфляційного тиску Національному банку доведеться тримати жорсткішу монетарну політику — облікову ставку прогнозують підвищити до 17% уже до кінця 2026 року, а її зниження очікується не раніше кінця 2027-го.

Що буде з цінами та інфляцією

KSE Institute також погіршив прогноз щодо інфляції: очікуваний середньорічний показник на 2027 рік підвищили з 10,5% до 13%. Це означає, що зростання цін у магазинах і в комунальних платіжках прискориться.

Найбільших втрат від воєнних ударів, за оцінкою аналітиків, зазнають аграрний сектор і металургія. Руйнування підприємств та експортної інфраструктури вдарять і по доходах бюджету: у 2026–2029 роках податкові надходження можуть виявитися на 18,4 мільярда доларів меншими, ніж очікувалося раніше.

Економіка та дірка в бюджеті

Аналітики переглянули й прогноз зростання економіки: замість зростання ВВП на 1,9% у 2026 році тепер очікують його скорочення на 0,3%. На 2027 рік замість +2,1% прогнозують падіння на 0,6%. Відновлення передбачають лише з 2028 року: +4,4% у 2028-му та +5% у 2029 році.

Серйозним викликом залишається нестача коштів на державні видатки. Сукупний розрив у фінансуванні держбюджету на 2026–2029 роки збільшили з 67,4 до 99,5 мільярда доларів — потребу в додаткових коштах переглянули вгору на 32,1 мільярда доларів. Базовий сценарій передбачає покриття дефіциту завдяки міжнародній допомозі, однак ці обсяги поки що не погоджені.

Де вигідніше міняти валюту

Для звичайної людини такий прогноз означає, що тримати заощадження в гривні на тривалий строк стає ризикованіше — валюта поступово дорожчає. Практична порада: порівнюйте курси перед обміном, бо різниця між банками та обмінниками в місті може сягати кількох десятків копійок на доларі.

Вигідніше міняти великі суми в банках з офіційним курсом, а невеликі — у перевірених пунктах обміну, де курс ближчий до готівкового. Якщо ви зберігаєте гроші на покупку житла чи інші великі цілі, варто розглянути валютні депозити або поступове накопичення в іноземній валюті, оскільки гривня, за прогнозом, слабшатиме ще кілька років.

KSE Institute у базовому сценарії зберігає припущення, що повномасштабна війна завершиться у другій половині 2027 року. Якщо бойові дії триватимуть довше, фінансові потреби України зростуть, а відновлення економіки сповільниться.

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