Аналитики KSE Institute ухудшили макроэкономический прогноз для Украины: гривна ослабнет к доллару, а инфляция ускорится. Рассказываем, сколько будет стоить валюта в ближайшие годы и как это ударит по ценам.

Курс доллара в конце 2026 года может оказаться выше, чем ожидали ранее — аналитики Киевской школы экономики пересмотрели макропрогноз для Украины и предупредили, что гривна постепенно ослабнет, а цены будут расти быстрее.

Главная причина ухудшения оценок — российские атаки на критическую инфраструктуру и производственные мощности, которые бьют по экономике, экспорту и государственному бюджету. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на обновленный прогноз KSE Institute и «Интерфакс-Украина».

Сколько будет стоить доллар

Аналитики заложили в базовый сценарий постепенное ослабление гривны к доллару США. Прогнозируемый среднегодовой курс составит:

2026 год — 44,5 гривны за доллар;

2027 год — 47,8 гривны за доллар;

2028 год — 50,6 гривны за доллар;

2029 год — 51 гривна за доллар.

То есть в течение следующих трех лет доллар, по оценке KSE, подорожает примерно на 6,5 гривны по сравнению с прогнозом на 2026 год. На фоне инфляционного давления Национальному банку придется держать более жесткую монетарную политику — учетную ставку прогнозируют повысить до 17% уже к концу 2026 года, а ее снижение ожидается не раньше конца 2027-го.

Что будет с ценами и инфляцией

KSE Institute также ухудшил прогноз по инфляции: ожидаемый среднегодовой показатель на 2027 год повысили с 10,5% до 13%. Это означает, что рост цен в магазинах и в коммунальных платежках ускорится.

Наибольшие потери от военных ударов, по оценке аналитиков, понесут аграрный сектор и металлургия. Разрушение предприятий и экспортной инфраструктуры ударит и по доходам бюджета: в 2026–2029 годах налоговые поступления могут оказаться на 18,4 миллиарда долларов меньше, чем ожидалось ранее.

Экономика и дыра в бюджете

Аналитики пересмотрели и прогноз роста экономики: вместо роста ВВП на 1,9% в 2026 году теперь ожидают его сокращение на 0,3%. На 2027 год вместо +2,1% прогнозируют падение на 0,6%. Восстановление предполагают лишь с 2028 года: +4,4% в 2028-м и +5% в 2029 году.

Серьезным вызовом остается нехватка средств на государственные расходы. Совокупный разрыв в финансировании госбюджета на 2026–2029 годы увеличили с 67,4 до 99,5 миллиарда долларов — потребность в дополнительных средствах пересмотрели вверх на 32,1 миллиарда долларов. Базовый сценарий предусматривает покрытие дефицита за счет международной помощи, однако эти объемы пока не согласованы.

Где выгоднее менять валюту

Для обычного человека такой прогноз означает, что держать сбережения в гривне на длительный срок становится рискованнее — валюта постепенно дорожает. Практический совет: сравнивайте курсы перед обменом, ведь разница между банками и обменниками в городе может достигать нескольких десятков копеек на долларе.

Выгоднее менять крупные суммы в банках с официальным курсом, а небольшие — в проверенных пунктах обмена, где курс ближе к наличному. Если вы копите деньги на покупку жилья или другие крупные цели, стоит рассмотреть валютные депозиты или постепенное накопление в иностранной валюте, поскольку гривна, по прогнозу, будет слабеть еще несколько лет.

KSE Institute в базовом сценарии сохраняет предположение, что полномасштабная война завершится во второй половине 2027 года. Если боевые действия продлятся дольше, финансовые потребности Украины вырастут, а восстановление экономики замедлится.

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