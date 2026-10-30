Закупочные цены на подсолнечник в Украине продолжают снижаться: перерабатывающие предприятия сокращают закупку из-за проблем с экспортом масла и шрота, а на рынок давит новый урожай.

Закупочные цены на подсолнечник в Украине продолжают снижаться из-за сокращения спроса со стороны перерабатывающих предприятий, которые испытывают трудности с экспортом подсолнечного масла и шрота. Об этом сообщает аналитическая компания «УкрАгроКонсалт» со ссылкой на данные Graintrade.

За последнюю неделю цены на подсолнечник опустились еще на 500-1000 гривен за тонну и теперь составляют 14 500-17 000 грн/т с НДС или $280-340 за тонну без НДС, с доставкой на завод при масличности 48%. Дополнительное давление на цену создает увеличение предложения нового урожая, хотя затяжные дожди сдерживают уборку и заставляют часть аграриев откладывать продажи.

Сколько подсолнечника уже собрали

По состоянию на 26 октября в Украине подсолнечник собран с 4,44 млн гектаров, или 85% площадей. Намолочено 9,83 млн тонн при средней урожайности 2,21 т/га против 1,84 т/га в прошлом году.

По текущим оценкам, общий урожай может достичь 12 млн тонн, тогда как USDA прогнозирует 13 млн тонн. При этом дожди в течение последних 10-14 дней усложняют завершение уборочной кампании и повышают риски потерь урожая и ухудшения качества семян.

Что происходит с экспортом

Снижение минимальных экспортных цен активизировало внешние поставки. За первые 22 дня октября Украина экспортировала 25 тыс. тонн семян подсолнечника, преимущественно в Турцию, Италию и Австрию. Кроме того, экспортеры начали получать лицензии на поставки в Болгарию и Румынию.

Цены спроса на подсолнечник с доставкой в Болгарию составляют €475-485 за тонну, или около $530-540, тогда как в Турции они остаются на уровне $600 за тонну. Однако импортная пошлина 10% и высокие транспортные расходы снижают привлекательность турецкого направления.

На рынке продуктов переработки также наблюдается ценовое давление. За неделю цены на подсолнечное масло в Украине снизились до $900-1000 за тонну FCA-завод на фоне удорожания автомобильной и железнодорожной логистики. Цены спроса на масло с доставкой в страны ЕС составляют $1300-1320 за тонну. За 22 дня октября Украина экспортировала 178 тыс. тонн подсолнечного масла и 217,7 тыс. тонн шрота.

Дополнительное давление от дешевой российской продукции

Дополнительную конкуренцию на мировом рынке создает более дешевая российская продукция. С мая по октябрь 2026 года цены на подсолнечник в рф снизились на 54% - до 18-27 тыс. рублей за тонну, или $220-330. За январь-август экспорт подсолнечного шрота из рф вырос на 30% - до 3,39 млн тонн, а его экспортная цена в октябре составляла около $250 за тонну.

Увеличение предложения дешевого шрота усиливает конкуренцию на международных рынках и может дополнительно давить на цены продуктов переработки масличных культур, в том числе украинской продукции.

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