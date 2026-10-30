В ноябре государство автоматически гарантирует пенсионерам минимальные суммы выплат и возрастные надбавки до 570 гривен. В ПФУ объяснили, кому начислят 4213 гривен и другие гарантированные уровни.

Пенсии с 1 ноября в Украине останутся без масштабного перерасчета, однако части пенсионеров государство в ноябре автоматически начислит дополнительные средства и гарантирует определенные суммы выплат, даже если по расчету стажа и дохода они должны были бы получать меньше.

О том, какие выплаты начислят в следующем месяце, рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Масштабного пересмотра пенсий в ноябре 2026 года не будет — размеры выплат останутся на уровне, установленном после весенней индексации.

Какой размер минимальной пенсии будет в ноябре

Минимальная пенсия по возрасту в следующем месяце, установленная на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, составит 2 595 гривен. В то же время согласно постановлению правительства № 236 для отдельных категорий граждан предусмотрены более высокие минимальные выплаты.

По информации ПФУ, в ноябре государство будет гарантировать такие минимальные пенсионные выплаты:

4 213 гривен — неработающим пенсионерам старше 65 лет при стаже 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Аналогичная минимальная сумма предусмотрена для пенсионеров от 80 лет на основании 20 лет стажа у женщин и 25 лет у мужчин;

— неработающим пенсионерам старше 65 лет при стаже 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Аналогичная минимальная сумма предусмотрена для пенсионеров от 80 лет на основании 20 лет стажа у женщин и 25 лет у мужчин; 4 050 гривен — пенсионерам от 70 до 80 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин;

— пенсионерам от 70 до 80 лет при наличии страхового стажа не менее 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин; 3 725 гривен — пенсионерам до 70 лет при наличии полного страхового стажа, а также лицам с инвалидностью первой группы независимо от возраста и продолжительности стажа;

— пенсионерам до 70 лет при наличии полного страхового стажа, а также лицам с инвалидностью первой группы независимо от возраста и продолжительности стажа; 3 406 гривен — другим неработающим пенсионерам независимо от возраста и закона, по которому назначена пенсия.

Отдельная гарантированная сумма предусмотрена для граждан 75–80 лет при наличии не менее 20 лет стажа у женщин и 25 лет у мужчин — их пенсия должна начинаться с 4 050 гривен. Граждане от 70 до 80 лет с меньшим стажем получат соответствующую доплату пропорционально его продолжительности. Если по расчетам выплаты таким украинцам будут меньше гарантированных сумм, ПФУ начислит дополнительные средства до соответствующего уровня.

Кому предусмотрены возрастные доплаты в ноябре

В следующем месяце некоторым пенсионерам пересчитают выплаты в связи с достижением определенного возрастного рубежа — 70, 75 или 80 лет. Суммы возрастных надбавок зависят от года рождения украинцев:

до 300 гривен — пенсионерам от 70 до 74 лет;

— пенсионерам от 70 до 74 лет; до 456 гривен — пенсионерам от 75 до 79 лет;

— пенсионерам от 75 до 79 лет; до 570 гривен — пенсионерам от 80 лет.

Ключевое условие для предоставления надбавки — размер пенсионной выплаты должен быть в пределах 10 340 гривен. То есть общая пенсия с учетом различных надбавок не должна превышать эту сумму.

Как ПФУ начислит гарантированные надбавки

Начисление возрастных доплат и гарантированного уровня пенсии произойдет автоматически по достижении пенсионером соответствующего возраста. Подавать заявление или дополнительные документы в ПФУ не нужно — право на компенсационные выплаты не зависит ни от вида пенсии, ни от продолжительности страхового стажа, ни от наличия работы.

Что делать, если наступил возрастной рубеж

Если в следующем месяце пенсионер достигнет 75 лет, максимальный размер доплаты вырастет с 300 до 456 гривен, а после 80 лет — до 570 гривен. Надбавки не суммируются: при переходе начисляется более высокий размер компенсации. Никаких дополнительных обращений при этом не требуется — перерасчет проводится по данным ПФУ.

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