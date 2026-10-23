В Україні продовжує діяти доплата 2595 гривень для пенсіонерів із повним трудовим стажем. Розповідаємо, хто має на неї право зараз і які зміни можуть з'явитися у 2027 році.

Доплата до пенсії в Україні у розмірі 2595 гривень продовжує діяти для пенсіонерів із повним трудовим стажем. Розповідаємо, хто має на неї право зараз і які зміни можуть з'явитися у 2027 році.

Надбавка призначається тим, хто має не менше 35 років стажу для чоловіків та 30 років для жінок, але при цьому отримує пенсію нижчу за гарантований мінімальний рівень. Тобто йдеться про людей, які десятиліттями працювали, однак через низькі зарплати у минулі роки мають невисоку пенсію.

Виплата нараховується автоматично після перевірки даних у реєстрах Пенсійного фонду України. Окремо звертатися із заявою не потрібно — якщо людина відповідає критеріям, доплату їй призначають без додаткових дій.

Як повідомляє «Перший бізнесовий», ця доплата є частиною механізму підтримки людей, які працювали десятиліттями, але через низькі зарплати отримують невисоку пенсію. Надбавка покликана частково компенсувати дисбаланс між тривалістю стажу та фактичним розміром виплат.

Що може змінитися у 2027 році

У 2027 році можливі зміни. Уряд розглядає варіанти оновлення формули мінімальної пенсії та перегляду стажових надбавок, зокрема через інфляцію та підвищення прожиткового мінімуму.

Водночас не виключають і коригування критеріїв: зокрема, збільшення вимог до стажу або запровадження градації надбавок залежно від тривалості трудової діяльності. Остаточні рішення очікуються після визначення бюджетних параметрів на 2027 рік.

Як перевірити, чи нарахована доплата

Перевірити, чи призначена доплата, можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) або через застосунок «Дія». Там відображається актуальний розмір пенсії та всі надбавки. Якщо людина вважає, що має право на доплату, але її не нарахували, варто звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ із паспортом та ідентифікаційним кодом.

Поки що чинні правила залишаються без змін, а доплата 2595 гривень продовжує виплачуватися тим, хто відповідає критеріям.

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