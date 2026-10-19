Пенсія для частини українців із 1 квітня 2026 року перестала надходити через невиконання вимог щодо підтвердження певних обставин.

Пенсія може бути поновлена після звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ) та подання необхідних заяв.

Особливо складна ситуація виникла серед громадян, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Однак довідку про неотримання російських виплат шукати не потрібно. У передбачених законом випадках достатньо повідомити український Пенсійний фонд про відсутність таких надходжень.

Чи потрібна довідка про неотримання виплат із Росії

Згідно з пунктом 14-4 розділу XV Закону України № 1058-IV, для визначених категорій пенсіонерів виплата залежить від підтвердження того, що вони не отримують пенсію від органів РФ. Для цього подають заяву або відповідне повідомлення до ПФУ.

Водночас таке повідомлення не замінює фізичної ідентифікації. Це дві окремі процедури. Ідентифікацію для відповідних категорій громадян потрібно проходити щороку, а повідомлення про неотримання російських виплат, за наведеним порядком, подають один раз. Про зміну обставин необхідно інформувати фонд.

Як повідомити Пенсійний фонд: чотири способи

Подати інформацію можна кількома способами, залежно від місця перебування та доступу до електронних сервісів.

Через вебпортал ПФУ. Увійдіть до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису або Дія.Підпису. У розділі «Дистанційне інформування» поставте відповідну позначку та збережіть зміни.

Під час відеоідентифікації. Під час відеозв’язку з працівником фонду можна повідомити про неотримання виплат від РФ. Окремі паперові документи для цього повідомлення не потрібні, якщо інформацію належно зафіксують під час процедури.

Поштою. Надішліть повідомлення у довільній формі до територіального органу ПФУ, де перебуваєте на обліку. До відправлення потрібно додати документи, передбачені для відповідної процедури.

Особисто в сервісному центрі. Зверніться до фахівців фонду. Вони допоможуть оформити заяву та уточнити, які документи необхідні саме у вашому випадку.

Що робити, якщо виплати вже зупинили

Пенсія не поновлюється автоматично лише через намір подати документи. Потрібно звернутися до ПФУ із заявою про відновлення виплат і з’ясувати причину їх припинення.

Якщо ви перебуваєте за кордоном, можливість подання документів поштою варто уточнити у своєму територіальному управлінні. Після отримання заяви фонд має розглянути питання у встановленому порядку.

Також рекомендується вимагати письмову відповідь із зазначенням періоду нарахувань, уже виплачених сум, заборгованості та правових підстав можливого рішення про відмову.

Кому потрібно бути особливо уважним

Окремі вимоги стосуються пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за межами України. Для тих, хто виїхав з окупованої території за кордон, порядок підтвердження обставин слід уточнювати в ПФУ.

Головне — не плутати повідомлення про неотримання російської пенсії з фізичною ідентифікацією. Невиконання необхідної процедури може призвести до зупинення виплат, тому варто перевірити свій статус і за потреби подати відповідні документи.

Якщо виплати вже припинили, зверніться до Пенсійного фонду письмово та збережіть підтвердження подання заяви. Це допоможе з’ясувати причину рішення й визначити подальші дії.