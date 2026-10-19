Верховна Рада ухвалила закон № 15094 про базову соціальну допомогу, яка з 2028 року об'єднає п'ять окремих виплат для сімей із низькими доходами.

Грошову допомогу пенсіонерам у Дніпропетровській області й надалі виплачуватимуть за старими правилами, тоді як для малозабезпечених сімей Верховна Рада 13 жовтня ухвалила в цілому закон № 15094 про базову соціальну допомогу, що об'єднає одразу п'ять окремих виплат однією.

Про ухвалення закону повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2028 року, а перехід на них буде добровільним — ті, хто не захоче змінювати виплату, продовжать отримувати призначену допомогу за чинним порядком.

Які виплати об'єднають

В одну базову соціальну допомогу увійдуть допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога одиноким матерям на дітей і виплати на дітей у багатодітних родинах. Окремою складовою стане тимчасова допомога дітям, чиї батьки не платять аліменти або не можуть їх утримувати, а також допомога людям без права на пенсію та людям з інвалідністю.

Як рахуватимуть суму

Розмір виплати визначатимуть для кожної родини окремо — як різницю між базовою величиною для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, з урахуванням майнового стану. Базову величину щороку встановлюватимуть законом про державний бюджет, і вона не може бути меншою за прожитковий мінімум на одну особу на 1 січня відповідного року.

Нова модель не обмежується грошима. Соціальний менеджер оцінить потреби родини, складе індивідуальний план підтримки й організує послуги — соціальний супровід, догляд удома чи підтримку під час інклюзивного навчання. Працездатним членам сім'ї без роботи допомагатимуть із перекваліфікацією та пошуком місця.

За словами голови профільного комітету Олени Шуляк, громади часто навіть не знають, що родина отримує державну допомогу. Тепер вони не лише прийматимуть заяви, а й самі шукатимуть сім'ї, яким потрібна підтримка.

Хто зможе перейти на нову виплату

Строк призначення допомоги залежатиме від обставин. Для окремих категорій виплата буде довічною, для багатодітних сімей її призначатимуть на рік, для родин у складних життєвих обставинах — на 6 місяців, а в кризовій ситуації — на 3 місяці. Уряд зможе визначити випадки, коли допомогу на 6 місяців автоматично продовжуватимуть на такий самий строк.

Перейти на базову допомогу можна буде впродовж усього 2028 року. Сім'ї, які вирішать цього не робити, і далі отримуватимуть уже призначені їм виплати за чинними правилами.

Чому ухвалили закон

Базова допомога вже працює в пілотному режимі з 1 липня 2025 року, і закон закріплює її на постійній основі. У державному бюджеті на 2026 рік на неї закладено 9,2 млрд гривень. Виплати фінансуватимуть із держбюджету за програмою підтримки малозабезпечених сімей, а соціальні послуги на рівні територіальних громад оплачуватимуть із місцевих бюджетів.

За словами міністра Дениса Улютіна, адресність допомоги входить до зобов'язань України на шляху до ЄС і в межах співпраці з МВФ. Ухвалення закону стало умовою для виділення Світовим банком 200 млн доларів на соціальні виплати в межах проєкту SPIRIT.

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