Терезам цього тижня варто скористатися легкістю на душі та комунікабельністю, але до вихідних варто приберегти сили для відпочинку.

Цей тиждень для Терезів починається на легкій ноті: на початку тижня ви дивовижно легко відпускаєте образи і старі суперечки — просто немає часу та бажання тримати в собі негатив, адже попереду важливіші справи. Прогноз для Терезів оприлюднили астрологи, і вони звертають увагу саме на контраст між легким початком тижня та емоційнішим фіналом.

Робота і фінанси

У першій половині тижня варто використати ясність мислення, щоб розібратися з робочими питаннями без зайвих емоцій і старих образ на колег. Це вдалий момент спокійно обговорити плани чи домовленості. А ось ближче до вихідних фінансові та кар'єрні питання почнуть більше тиснути на настрій — варто заздалегідь підготувати фінансовий план на наступний тиждень, щоб не накручувати себе в суботу й неділю, а просто дати собі час подумати.

Стосунки

У вівторок ви станете особливо чудовим слухачем — саме цей день підійде для щирих розмов із близькими людьми, які давно хотіли щось вам розповісти. З середи по п'ятницю ваша здатність уважно слухати перетвориться на справжній флірт-інструмент: другу половину тижня наповнює енергія краси та спілкування, тож це чудовий час для побачень, нових знайомств чи просто приємних вечорів у компанії.

Здоровʼя та енергія

Активна соціальна енергія середини тижня забирає чимало сил, тому ближче до вихідних можливий спад настрою й легка хандра. Це нормальна реакція на насичені дні, а не привід хвилюватися. Найкращий рецепт — заздалегідь запланувати на суботу чи неділю спокійний вечір без зайвих зобов'язань: зручний плед, приємна музика і відпочинок для очей після екранів допоможуть відновити баланс і зустріти новий тиждень зі свіжими силами.

Найкращі дні тижня

Вівторок стане днем, коли варто довіритися своєму вмінню слухати — саме тоді можна зблизитися з важливою для вас людиною. Середа і четвер відкривають період підвищеної чарівності та соціальної енергії — хороший час для нових знайомств і теплого спілкування. А ось вихідні варто свідомо присвятити відпочинку, аби фінансові роздуми не зіпсували настрій.