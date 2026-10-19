Весам на этой неделе стоит воспользоваться лёгкостью на душе и общительностью, но к выходным важно приберечь силы для отдыха.

Эта неделя для Весов начинается на лёгкой ноте: в начале недели вы удивительно легко отпускаете обиды и старые споры — просто нет ни времени, ни желания держать в себе негатив, ведь впереди более важные дела. Прогноз для Весов обнародовали астрологи, и они обращают внимание именно на контраст между лёгким началом недели и более эмоциональным финалом.

Работа и финансы

В первой половине недели стоит воспользоваться ясностью мышления, чтобы разобраться с рабочими вопросами без лишних эмоций и старых обид на коллег. Это удачный момент спокойно обсудить планы или договорённости. А вот ближе к выходным финансовые и карьерные вопросы начнут сильнее давить на настроение — стоит заранее подготовить финансовый план на следующую неделю, чтобы не накручивать себя в субботу и воскресенье, а просто дать себе время подумать.

Отношения

Во вторник вы станете особенно замечательным слушателем — именно этот день подойдёт для искренних разговоров с близкими людьми, которые давно хотели вам что-то рассказать. Со среды по пятницу ваша способность внимательно слушать превратится в настоящий инструмент флирта: вторую половину недели наполняет энергия красоты и общения, так что это отличное время для свиданий, новых знакомств или просто приятных вечеров в компании.

Здоровье и энергия

Активная социальная энергия середины недели забирает немало сил, поэтому ближе к выходным возможен спад настроения и лёгкая хандра. Это нормальная реакция на насыщенные дни, а не повод для беспокойства. Лучший рецепт — заранее запланировать на субботу или воскресенье спокойный вечер без лишних обязательств: удобный плед, приятная музыка и отдых для глаз после экранов помогут восстановить баланс и встретить новую неделю со свежими силами.

Лучшие дни недели

Вторник станет днём, когда стоит довериться своему умению слушать — именно тогда можно сблизиться с важным для вас человеком. Среда и четверг открывают период повышенного обаяния и социальной энергии — хорошее время для новых знакомств и тёплого общения. А вот выходные стоит сознательно посвятить отдыху, чтобы финансовые раздумья не испортили настроение.