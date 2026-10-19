Подати заявку на одноразову виплату 19 400 гривень за програмою «Зимова підтримка» можна лише до 30 жовтня 2026 року включно — після цієї дати прийом документів завершиться. Допомога призначена родинам із вразливих категорій, які проживають на прифронтових територіях, і виплачується на одне домогосподарство.

Грошова допомога в Київській області доступна окремим категоріям українців — а для мешканців прифронтових територій зараз діє окрема програма «Зимова підтримка», заявку на яку приймають лише до 30 жовтня 2026 року включно.

У Мінсоцполітики нагадали, що виплату 19 400 гривень передбачили для родин із вразливих категорій, які проживають на прифронтових територіях. Гроші призначені для проходження опалювального сезону 2026/2027. Загалом програмою планують охопити понад 380 тисяч домогосподарств, де мешкає близько мільйона людей, а загальний обсяг фінансування перевищує 7,4 млрд грн.

Куди подавати заяву

Звернутися по виплату можна лише офлайн — онлайн-подання для цієї допомоги не передбачене. Заяви приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду України, ЦНАПах та органах місцевого самоврядування, залежно від того, до якого переліку входить конкретна громада.

У деяких громадах, з урахуванням безпекової ситуації, прийом заяв можуть організовувати в укриттях, через ОСББ або в інших доступних форматах.

Які документи потрібні

Для звернення слід підготувати невеликий пакет документів: паспорти та індивідуальні податкові номери всіх, хто проживає на території домогосподарства, документ про місце проживання або довідку ВПО, посвідчення про пільги (за наявності).

Рішення про призначення виплати ухвалює Пенсійний фонд. У разі позитивної відповіді кошти нарахують на банківський рахунок або видадуть готівкою через «Укрпошту».

Важливо: 19 400 гривень виплачують на одне домогосподарство, а не окремо кожному його члену. Навіть якщо в родині кілька людей належать до категорій, які мають право на підтримку, окремі виплати кожному не передбачені.

Перші виплати вже почалися

Станом на кінець вересня перші кошти вже спрямували родинам на прифронтових територіях: понад 27,6 млн грн профінансували для 1424 домогосподарств. Отримані гроші можна витрачати без додаткових обмежень — родина самостійно визначає, на які потреби їх спрямувати.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін наголосив, що кошти на зимову допомогу вже залучені, а виплати людям тривають: «Кошти залучено від міжнародних партнерів на Гуманітарний рахунок. Вони вже надходять людям».

За його словами, лише у 20-кілометровій зоні від лінії бойових дій на виплату вже подали понад 107 тисяч заяв, а майже половину з них профінансували.

Програма охоплює визначені громади восьми областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської.

Тим, хто має право на допомогу, радять не відкладати звернення: після 30 жовтня прийом заяв завершиться.

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