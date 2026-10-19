Подать заявление на единоразовую выплату 19 400 гривен по программе «Зимняя поддержка» можно только до 30 октября 2026 года включительно — после этой даты прием документов завершится. Помощь предназначена семьям из уязвимых категорий, проживающим на прифронтовых территориях, и выплачивается на одно домохозяйство.

Денежная помощь в Киевской области доступна отдельным категориям украинцев — а для жителей прифронтовых территорий сейчас действует отдельная программа «Зимняя поддержка», заявку на которую принимают только до 30 октября 2026 года включительно.

В Минсоцполитики напомнили, что выплату 19 400 гривен предусмотрели для семей из уязвимых категорий, проживающих на прифронтовых территориях. Деньги предназначены для прохождения отопительного сезона 2026/2027. Всего программой планируют охватить более 380 тысяч домохозяйств, где проживает около миллиона человек, а общий объем финансирования превышает 7,4 млрд грн.

Куда подавать заявление

Обратиться за выплатой можно только офлайн — онлайн-подача для этой помощи не предусмотрена. Заявления принимают в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, ЦНАПах и органах местного самоуправления, в зависимости от того, в какой перечень входит конкретная громада.

В некоторых громадах, с учетом ситуации с безопасностью, прием заявлений могут организовывать в укрытиях, через ОСМД или в других доступных форматах.

Какие документы нужны

Для обращения следует подготовить небольшой пакет документов: паспорта и индивидуальные налоговые номера всех, кто проживает на территории домохозяйства, документ о месте проживания или справку ВПЛ, удостоверение о льготах (при наличии).

Решение о назначении выплаты принимает Пенсионный фонд. В случае положительного ответа средства начислят на банковский счет или выдадут наличными через «Укрпочту».

Важно: 19 400 гривен выплачивают на одно домохозяйство, а не отдельно каждому его члену. Даже если в семье несколько человек относятся к категориям, имеющим право на поддержку, отдельные выплаты каждому не предусмотрены.

Первые выплаты уже начались

По состоянию на конец сентября первые средства уже направили семьям на прифронтовых территориях: более 27,6 млн грн профинансировали для 1424 домохозяйств. Полученные деньги можно тратить без дополнительных ограничений — семья самостоятельно определяет, на какие нужды их направить.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин подчеркнул, что средства на зимнюю помощь уже привлечены, а выплаты людям продолжаются: «Средства привлечены от международных партнеров на Гуманитарный счет. Они уже поступают людям».

По его словам, только в 20-километровой зоне от линии боевых действий на выплату уже подали более 107 тысяч заявлений, а почти половину из них профинансировали.

Программа охватывает определенные громады восьми областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Тем, кто имеет право на помощь, советуют не откладывать обращение: после 30 октября прием заявлений завершится.

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