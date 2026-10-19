Верховная Рада приняла закон № 15094 о базовой социальной помощи, которая с 2028 года объединит пять отдельных выплат для семей с низкими доходами.

Денежную помощь пенсионерам в Днепропетровской области и дальше будут выплачивать по старым правилам, тогда как для малообеспеченных семей Верховная Рада 13 октября приняла в целом закон № 15094 о базовой социальной помощи, который объединит сразу пять отдельных выплат в одну.

О принятии закона сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства. Новые правила начнут действовать с 1 января 2028 года, а переход на них будет добровольным — те, кто не захочет менять выплату, продолжат получать назначенную помощь по действующему порядку.

Какие выплаты объединят

В одну базовую социальную помощь войдут помощь малообеспеченным семьям, помощь одиноким матерям на детей и выплаты на детей в многодетных семьях. Отдельной составляющей станет временная помощь детям, чьи родители не платят алименты или не могут их содержать, а также помощь людям без права на пенсию и людям с инвалидностью.

Как будут рассчитывать сумму

Размер выплаты будут определять для каждой семьи отдельно — как разницу между базовой величиной для семьи и её среднемесячным совокупным доходом, с учётом имущественного положения. Базовую величину ежегодно будут устанавливать законом о государственном бюджете, и она не может быть меньше прожиточного минимума на одного человека на 1 января соответствующего года.

Новая модель не ограничивается деньгами. Социальный менеджер оценит потребности семьи, составит индивидуальный план поддержки и организует услуги — социальное сопровождение, уход на дому или поддержку во время инклюзивного обучения. Трудоспособным членам семьи без работы будут помогать с переквалификацией и поиском места.

По словам главы профильного комитета Елены Шуляк, общины часто даже не знают, что семья получает государственную помощь. Теперь они будут не только принимать заявления, но и сами искать семьи, которым нужна поддержка.

Кто сможет перейти на новую выплату

Срок назначения помощи будет зависеть от обстоятельств. Для отдельных категорий выплата будет пожизненной, для многодетных семей её будут назначать на год, для семей в сложных жизненных обстоятельствах — на 6 месяцев, а в кризисной ситуации — на 3 месяца. Правительство сможет определить случаи, когда помощь на 6 месяцев будут автоматически продлевать на такой же срок.

Перейти на базовую помощь можно будет в течение всего 2028 года. Семьи, которые решат этого не делать, продолжат получать уже назначенные им выплаты по действующим правилам.

Почему приняли закон

Базовая помощь уже работает в пилотном режиме с 1 июля 2025 года, и закон закрепляет её на постоянной основе. В государственном бюджете на 2026 год на неё заложено 9,2 млрд гривен. Выплаты будут финансировать из госбюджета по программе поддержки малообеспеченных семей, а социальные услуги на уровне территориальных общин будут оплачивать из местных бюджетов.

По словам министра Дениса Улютина, адресность помощи входит в обязательства Украины на пути в ЕС и в рамках сотрудничества с МВФ. Принятие закона стало условием для выделения Всемирным банком 200 млн долларов на социальные выплаты в рамках проекта SPIRIT.

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