С 1 ноября 2026 года тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Правительство продлило специальные обязанности на рынке электроэнергии, поэтому повышения цен ожидать не стоит.

Тарифы на свет в Украине останутся неизменными как минимум до конца отопительного сезона: правительство подтвердило, что с 1 ноября бытовые потребители будут платить за электроэнергию те же 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Предыдущий срок действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии истекал 31 октября 2026 года. Однако Кабинет министров продлил его до 30 апреля 2027 года, а это значит: повышения тарифа на свет с 1 ноября не предусмотрено, как сообщают Факты ICTV.

Сколько будут платить за свет с 1 ноября

Стандартная цена электроэнергии для бытовых потребителей остается 4,32 грн за 1 кВт·ч — одинаковая и для тех, кто пользуется обычными электроприборами, и для владельцев двухзонных счетчиков в дневной период (с 07:00 до 23:00).

Для владельцев двухзонных счетчиков ночью, с 23:00 до 07:00, действует сниженный тариф 2,16 грн за 1 кВт·ч. Поэтому перевести часть энергоемких бытовых процессов на ночь — реальный способ уменьшить сумму в платежке.

Льготный тариф для электроотопления

На отопительный период правительство также сохранило льготную цену 2,64 грн за 1 кВт·ч. Она распространяется на домохозяйства, проживающие в жилье с электроотоплением или в негазифицированных многоквартирных домах без централизованного отопления.

Льгота действует с 1 октября до 30 апреля. При месячном потреблении до 2 000 кВт·ч включительно электроэнергия стоит 2,64 грн за 1 кВт·ч, а все, что превышает этот лимит, оплачивается по стандартной цене 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Что означает продление ПСО

Решение правительства 8 октября анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, продление механизма ПСО позволяет сохранить действующие цены на электроэнергию для бытовых потребителей без каких-либо переоформлений или заявлений.

Для большинства украинцев основные ценовые условия останутся неизменными, а итоговая сумма в платежке будет зависеть от объема потребленной электроэнергии и выбранного тарифного плана поставщика.

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