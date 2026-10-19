Тарифы на свет в Украине останутся неизменными как минимум до конца отопительного сезона: правительство подтвердило, что с 1 ноября бытовые потребители будут платить за электроэнергию те же 4,32 грн за 1 кВт·ч.
Предыдущий срок действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии истекал 31 октября 2026 года. Однако Кабинет министров продлил его до 30 апреля 2027 года, а это значит: повышения тарифа на свет с 1 ноября не предусмотрено, как сообщают Факты ICTV.
Сколько будут платить за свет с 1 ноября
Стандартная цена электроэнергии для бытовых потребителей остается 4,32 грн за 1 кВт·ч — одинаковая и для тех, кто пользуется обычными электроприборами, и для владельцев двухзонных счетчиков в дневной период (с 07:00 до 23:00).
Для владельцев двухзонных счетчиков ночью, с 23:00 до 07:00, действует сниженный тариф 2,16 грн за 1 кВт·ч. Поэтому перевести часть энергоемких бытовых процессов на ночь — реальный способ уменьшить сумму в платежке.
Льготный тариф для электроотопления
На отопительный период правительство также сохранило льготную цену 2,64 грн за 1 кВт·ч. Она распространяется на домохозяйства, проживающие в жилье с электроотоплением или в негазифицированных многоквартирных домах без централизованного отопления.
Льгота действует с 1 октября до 30 апреля. При месячном потреблении до 2 000 кВт·ч включительно электроэнергия стоит 2,64 грн за 1 кВт·ч, а все, что превышает этот лимит, оплачивается по стандартной цене 4,32 грн за 1 кВт·ч.
Что означает продление ПСО
Решение правительства 8 октября анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, продление механизма ПСО позволяет сохранить действующие цены на электроэнергию для бытовых потребителей без каких-либо переоформлений или заявлений.
Для большинства украинцев основные ценовые условия останутся неизменными, а итоговая сумма в платежке будет зависеть от объема потребленной электроэнергии и выбранного тарифного плана поставщика.
Ранее Politeka сообщала, Киевстар поднял тарифы с октября: Vodafone и lifecell подорожают к зиме.
Также Politeka сообщала, Укрзализныця хочет снова поднять тарифы: как изменятся цены.