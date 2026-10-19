З 1 листопада 2026 року тариф на електроенергію для населення залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив спеціальні обов'язки на ринку електроенергії, тож підвищення цін очікувати не варто.

Тарифи на світло в Україні залишаться незмінними щонайменше до кінця опалювального сезону: уряд підтвердив, що з 1 листопада побутові споживачі платитимуть за електроенергію ті самі 4,32 грн за 1 кВт·год.

Попередній термін дії спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії спливав 31 жовтня 2026 року. Однак Кабінет міністрів продовжив його до 30 квітня 2027 року, що означає: підвищення тарифу на світло з 1 листопада не передбачене, як повідомляє Факти ICTV.

Скільки платитимуть за світло з 1 листопада

Стандартна ціна електроенергії для побутових споживачів лишається 4,32 грн за 1 кВт·год — така сама і для тих, хто користується звичайними електроприладами, і для власників двозонних лічильників у денний період (з 07:00 до 23:00).

Для власників двозонних лічильників уночі, з 23:00 до 07:00, діє знижений тариф 2,16 грн за 1 кВт·год. Тож перевести частину енергоємних побутових процесів на ніч — реальний спосіб зменшити суму в платіжці.

Пільговий тариф для електроопалення

На опалювальний період уряд також зберіг пільгову ціну 2,64 грн за 1 кВт·год. Вона поширюється на домогосподарства, які мешкають у житлі, обладнаному електроопаленням, або в негазифікованих багатоквартирних будинках без централізованого опалення.

Пільга діє з 1 жовтня до 30 квітня. За місячного споживання до 2 000 кВт·год включно електроенергія коштує 2,64 грн за 1 кВт·год, а все, що перевищує цей ліміт, оплачується за стандартною ціною 4,32 грн за 1 кВт·год.

Що означає продовження ПСО

Рішення уряду 8 жовтня анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, продовження механізму ПСО дає змогу зберегти чинні ціни на електроенергію для побутових споживачів без жодних переоформлень чи заяв.

Для більшості українців основні цінові умови залишаться незмінними, а остаточна сума в платіжці залежатиме від обсягу спожитої електроенергії та обраного тарифного плану постачальника.

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