Укрзалізниця повертається до питання підвищення вантажних тарифів — чергове здорожчання логістики закладуть у собівартість металопродукції, будматеріалів та агропродукції, а отже, й у ціни для українців.

Тарифи для українців можуть зрости ще раз — "Укрзалізниця" повернулася до ідеї підвищити вартість вантажних залізничних перевезень. Рішення напряму позначиться на цінах металопродукції, будівельних матеріалів та агропродукції по всій країні.

Про нові наміри перевізника повідомило галузеве видання GMK Center. Це вже не перше здорожчання: з 1 серпня 2026 року "Укрзалізниця" підняла вантажні тарифи одразу на 30%, і бізнес різко розкритикував цей крок.

Ще в червні об'єднання "Укрметалургпром" оцінювало можливі втрати економіки від підвищення тарифів майже у 100 млрд грн ВВП, а валютної виручки — у 2,4 млрд доларів. Це одна з найбільших оцінок збитків, яку називали промисловці через здорожчання залізничної логістики.

На початку серпня об'єднання закликало уряд скасувати рішення і пропонувало замість разового стрибка на 30% поступове підвищення на 8–14% протягом 2026–2027 років — і лише після відновлення судноплавства в чорноморських портах.

Втім, в "Укрзалізниці" від цих пропозицій відмовилися. Там заявили, що фактичне підвищення на 30% стало "компромісом", і підтвердили: вантажі гірничо-металургійного комплексу довелося переорієнтувати з портів Великої Одеси на сухопутні прикордонні переходи та дунайський напрямок.

Як подорожчання вантажних тарифів відіб'ється на цінах

Вантажні тарифи закладені у собівартість практично всього, що виробляє промисловість. Металурги, аграрії та виробники будматеріалів попереджали: зростання залізничних ставок перекладається на кінцеву ціну товару — від арматури для будівництва до продуктів на полиці.

Ситуацію ускладнює обвал експорту. За даними Державної митної служби, які наводить РБК-Україна, у червні країна вивезла 524,7 тис. тонн металопродукції, у липні — 322,2 тис. тонн, а в серпні — лише 124,8 тис. тонн. За два місяці обсяги впали на 76%. Морський експорт обвалився ще сильніше: з 322,4 тис. тонн у червні до 11 тис. тонн у серпні, тобто на 97%.

Наразі три найбільші металургійні комбінати країни — "Запоріжсталь", "Каметсталь" та "АрселорМіттал Кривий Ріг" — не працюють. Разом вони забезпечували близько 90% виробництва сталі в Україні.

Вага галузі для бюджету величезна: за п'ять років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на понад 200 млрд грн (6,2 млрд доларів), лише за підсумками 2024 року — 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів.

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