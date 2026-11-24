В Україні різко підскочили ціни: вода подорожчала одразу на 10%, а транспорт - на 30%. Зростання зачепило базові витрати кожної родини.

Подорожчання проїзду в Україні та комунальних послуг знову вдарило по сімейних бюджетах. За свіжими даними про зміну споживчих цін, вода подорожчала одразу на 10%, а транспорт - на 30%.

Про різкий стрибок цін повідомляють Економічні новини. Ідеться про базові витрати, на які українці витрачають гроші щомісяця і від яких неможливо відмовитися.

Вода додала у вартості 10%. На практиці це означає, що рядок за водопостачання в комунальній платіжці зросте пропорційно, а для родин, які активно користуються водою, різниця стане особливо помітною.

Ще різкіше підскочив транспорт - на 30%. Дорожчають квитки та витрати на перевезення, що поступово позначається і на вартості інших товарів, адже логістика закладена в їхню ціну.

Що це означає для платіжок

Для звичайної родини таке зростання обертається більшими щомісячними витратами. Вода і транспорт належать до потреб, які не можна просто викреслити, тож сума цих витрат у бюджеті помітно збільшиться.

Варто переглянути свої звички споживання води та планувати витрати на проїзд, щоб нові ціни не стали неприємним сюрпризом у кінці місяця.

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