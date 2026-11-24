Два модулі по 400 Вт можуть зменшити річний рахунок за світло на 650-2 940 грн залежно від умов. Розбираємося, за скільки окупиться комплект і що перевірити перед монтажем.

Як порахувати витрати електроенергії та зекономити - питання, яке стає дедалі нагальнішим, тож багато власників квартир придивляються до сонячних панелей. Дві панелі загальною потужністю 800 Вт можуть залишити в сімейному бюджеті від 650 до 2 940 грн на рік, залежно від того, наскільки вдалим буде місце монтажу.

Середній сценарій такий: за рік система виробляє 600 кВт·год, а квартира використовує з них 420 кВт·год. За базовим тарифом 4,32 грн за кВт·год це 1 814 грн економії на рік, або близько 151 грн на місяць.

Три сценарії економії для комплекту на 800 Вт

Фактична сума в платіжці сильно залежить від сонця, затінення і того, коли вдома працюють прилади. Ось як розподіляється економія:

Балкон затінений частину дня - виробіток 300 кВт·год, квартира використовує 50%, економія 648 грн на рік.

- виробіток 300 кВт·год, квартира використовує 50%, економія 648 грн на рік. Світлий балкон, частина справ удень - 600 кВт·год, використовується 70%, економія 1 814 грн.

- 600 кВт·год, використовується 70%, економія 1 814 грн. Сонячне місце з вдалим нахилом і високим денним споживанням - 850 кВт·год, 80% використання, економія 2 938 грн.

Це лише сценарії для порівняння, у всіх трьох розрахунок іде без акумулятора та без доходу від продажу надлишків. Базовий тариф для населення 4,32 грн за кВт·год діє до 30 квітня 2027 року.

Як вирахувати економію для своєї квартири

Почніть із даних лічильника. Наприклад, квартира споживає 200 кВт·год на місяць, або 2 400 кВт·год на рік. За однозонного обліку це 10 368 грн на рік. Якщо панелі замістять 420 кВт·год, вона купить з мережі лише 1 980 кВт·год і витратить близько 8 554 грн. Платіжка зменшиться приблизно на 17,5%.

Формула проста: річна економія = річний виробіток × частка власного споживання × тариф за заміщену електроенергію. Якщо у вас лічильник «день-ніч», денна ставка становить 4,32 грн, а нічна з 23:00 до 07:00 - 2,16 грн. Рахуйте економію за тією ставкою, за якою купували б світло без панелей.

Що змінить акумулятор

Батарея переносить частину денної генерації на вечір. Якщо вона дозволить використати ще 90 кВт·год на рік після втрат, загальна економія зросте з 1 814 до 2 203 грн. Додатково це всього близько 389 грн на рік, тож батарея рідко окуповується лише за платіжками.

За скільки років окупиться комплект

Розділіть повну вартість монтажу на річну економію. Якщо комплект зі встановленням коштує 30 000 грн, то за економії 648 грн строк складе 46 років, за 1 814 грн - близько 16,5 року, а за 2 938 грн - 10 років. Окупність батареї за доплати 20 000 грн і приросту 389 грн на рік - понад 50 років, тому її купують радше заради світла під час блекаутів.

Що перевірити перед встановленням на балконі

Як повідомляє Concord Fintech, місце кріплення - це ключовий момент. Якщо монтаж зачіпає фасад, дах чи інше спільне майно, отримайте рішення співвласників через ОСББ чи управителя. Для СЕС на фасаді або даху за спрощеною процедурою потрібен звіт про технічне обстеження, а кріплення має витримувати пориви вітру.

Попросіть електрика перевірити проводку та захист, а в оператора системи розподілу уточніть вимоги до обліку. Якщо плануєте продавати надлишки, окремо перевірте умови договору за механізмом самовиробництва.

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