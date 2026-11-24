Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 25 листопада по 1 грудня обіцяє відчутне похолодання: якщо в четвер, 26 листопада, термометри покажуть +8°, то до вівторка, 1 грудня, повітря охолоне до -2°, а перепад температур сягне 10°.

Як повідомляла раніше Politeka у попередньому тижневому прогнозі погоди на Одещині, синоптики вже тоді попереджали про різке погіршення погоди, і новий тиждень з 25 листопада по 1 грудня повністю підтверджує цю тенденцію. Одеську область очікує стрімке похолодання: якщо на початку тижня вдень буде до +8°, то ближче до вихідних та на початку грудня термометри опустяться до -2°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня з 25 листопада по 1 грудня коливатимуться від +8° до -2°, а нічні — від +8° до -5°.

У середу, 25 листопада, повітря вдень прогріється до +6°, а вночі охолоне до +3°. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, опадів не очікується.

У четвер, 26 листопада, очікується найтепліший день тижня — стовпчики термометрів вдень підійдуть до +8°, вночі ж похолодає до +2°. Небо залишиться хмарним з проясненнями, і цього дня можливі опади.

У п’ятницю, 27 листопада, денна температура утримається на позначці +8°, а вночі суттєвого похолодання не буде — повітря залишиться на рівні +8°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади і цього дня.

У суботу, 28 листопада, відбудеться різкий перехід до холоду: вдень повітря прогріється лише до +2°, вночі залишиться на тому ж рівні +2°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У неділю, 29 листопада, вдень очікується +1°, а вночі термометри опустяться нижче нуля — до -1°. Погода залишиться хмарною з проясненнями, опадів не прогнозують.

У понеділок, 30 листопада, вдень стовпчик термометра покаже -1°, вночі похолодає до -2°. Хмарність мінлива, опадів не буде.

У вівторок, 1 грудня, тиждень завершиться найхолоднішим днем: вдень очікується -2°, а вночі морозна погода посилиться до -5°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 26 листопада, з температурою +8°, а найхолоднішим — вівторок, 1 грудня, коли вдень буде лише -2°, а вночі -5°. Загальний перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують двічі — у четвер, 26 листопада, та у п’ятницю, 27 листопада.

Через стрімке похолодання жителям Одеської області варто заздалегідь подбати про теплий одяг — особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами, 26 та 27 листопада, не зайвою буде парасоля, а водіям слід бути обережнішими на дорозі через можливу слизькість.

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