У дітей мігрень може проявлятися без головного болю - блюванням, блідістю, запамороченням і тимчасовою слабкістю в кінцівках, тож батькам варто знати ці ознаки.

Дитяча мігрень може проявлятися без головного болю, тож батькам варто звертати увагу на інші ознаки хвороби. Напади у дітей супроводжуються блюванням, блідістю, запамороченням і навіть тимчасовою слабкістю в кінцівках. Частина таких станів потребує термінової медичної допомоги.

Мігрень - це неврологічний розлад, який трапляється не лише в дорослих, а й у дітей раннього віку. Через особливості дитячого організму прояви хвороби можуть відрізнятися від типових симптомів у дорослих. Самі діти не завжди здатні пояснити, що саме їх турбує.

Про це йдеться в матеріалі проєкту «Бережи себе», підготовленому за участі дитячих неврологів Андрія Геля та Оксани Пащеківської.

Як розпізнати мігрень у дитини

На відміну від дорослих, у дітей біль часто виникає з обох боків голови. Напади можуть тривати від двох до 72 годин і супроводжуватися нудотою, блюванням та блідістю шкіри. Дитина може ставати сонливою, млявою або дратівливою.

Малюки, які ще не вміють описувати свої відчуття, іноді реагують на біль плачем, відмовляються гратися або прагнуть полежати в темній кімнаті. Мігрень також може мати спадковий характер.

4 стани, які бувають без головного болю

У дитячому віці трапляються стани, пов'язані з мігренню, які не обов'язково супроводжуються головним болем. Лікарі називають чотири основні.

Абдомінальна мігрень - повторюваний біль у животі, переважно навколо пупка, який може супроводжуватися нудотою, блідістю та втратою апетиту.

- повторюваний біль у животі, переважно навколо пупка, який може супроводжуватися нудотою, блідістю та втратою апетиту. Синдром циклічного блювання - повторні напади інтенсивного блювання, між якими дитина почувається здоровою.

- повторні напади інтенсивного блювання, між якими дитина почувається здоровою. Доброякісне пароксизмальне запаморочення - раптові короткі епізоди запаморочення та втрати рівноваги.

- раптові короткі епізоди запаморочення та втрати рівноваги. Доброякісна пароксизмальна кривошия немовлят - періодичний нахил голови в один бік, іноді з нудотою, блідістю або блюванням.

Коли головний біль може бути небезпечним

Не кожен випадок головного болю свідчить про серйозне захворювання. Однак лікарі радять не відкладати консультацію, якщо в дитини з'являються тривожні симптоми.

Звернутися по медичну допомогу потрібно, якщо біль виник раптово й дуже інтенсивно, будить дитину вночі, посилюється вранці або поступово стає сильнішим. Також насторожити мають повторне блювання, порушення зору чи мовлення, слабкість у кінцівках, судоми, різкі зміни поведінки або порушення свідомості.

Особливо небезпечним є поєднання таких проявів із підвищеною температурою. У подібних випадках потрібна невідкладна медична оцінка.

Як діагностують і лікують дитячу мігрень

Діагноз зазвичай встановлюють за симптомами, розмовою з дитиною та батьками й результатами неврологічного огляду. Важливим інструментом є щоденник головного болю, у якому фіксують частоту, тривалість і характер нападів. МРТ та лабораторні аналізи призначають лише за наявності тривожних ознак або нетипового перебігу.

Основою контролю мігрені є регулярний сон, достатнє споживання води, повноцінне харчування, фізична активність і зменшення впливу стресу. Варто також стежити за часом, який дитина проводить із ґаджетами.

Для полегшення нападу лікар може призначити ібупрофен, парацетамол або препарати групи триптанів - залежно від віку дитини. Ліки ефективніше приймати на початку нападу, але схему лікування має визначати фахівець.

Надмірне використання знеболювальних теж небезпечне: воно може спричинити медикаментозно індукований головний біль. Якщо дитина приймає ібупрофен або парацетамол 15 чи більше днів на місяць протягом щонайменше трьох місяців, варто обговорити з лікарем інші способи контролю симптомів.

Особлива форма мігрені може нагадувати інсульт

Окрему увагу фахівці приділяють геміплегічній мігрені. Під час такого нападу в дитини може виникати тимчасова слабкість в одній половині тіла, порушення мовлення, зору та рівноваги. Через це симптоми можуть бути схожими на інсульт.

У матеріалі наводять випадок дев'ятирічного хлопчика, який мав оніміння кінцівок, блювання, нечітке мовлення та асиметрію обличчя. Спочатку медики запідозрили інсульт, однак після обстежень і повторних епізодів встановили геміплегічну мігрень.

Коли викликати швидку

Раптову слабкість кінцівок, порушення мовлення чи асиметрію обличчя не можна самостійно пояснювати мігренню. У таких випадках необхідно негайно викликати швидку, щоб виключити інсульт та інші небезпечні стани.

З віком прояви мігрені можуть змінюватися. У частини дітей напади слабшають або зникають, але в інших захворювання зберігається і в дорослому віці. Тому важливо спостерігати за станом дитини та узгоджувати лікування з дитячим неврологом.