З 1 січня 2027 року ПриватБанк вводить плату за доставку перевипущених банківських карток. По Україні послуга коштуватиме 80 гривень, а для нових клієнтів перша картка й надалі лишається безкоштовною.

Комісії на банківських картках в Україні знову змінюються - і цього разу новина стосується клієнтів ПриватБанку. Як повідомляє видання PMG.ua, з 1 січня 2027 року банк зробить платною послугу, яка досі була безкоштовною, а саме доставку перевипущених банківських карток поштою.

Досі перевипущений пластик надсилали клієнтам безплатно. З нового року за доставку картки по Україні братимуть 80 гривень із урахуванням ПДВ. Для відправлень за кордон діятимуть окремі тарифи, які залежатимуть від країни.

Водночас клієнтам, які відкривають у банку новий рахунок, переживати не варто: першу картку їм і надалі доставлятимуть безкоштовно. Плата стосується саме повторного випуску пластику.

Скільки разів можна замовити доставку

Банк також вводить річне обмеження. Для карток «Універсальна», «Універсальна Gold» та «Картка для виплат» замовити доставку можна буде максимум шість разів на рік - і це ліміт на всі типи карток разом, а не на кожну окремо.

Як замовити картку поштою

Оформити доставку можна в застосунку Приват24. Для цього потрібно зайти в налаштування наявної картки або спочатку відкрити Digital-картку, далі натиснути замовлення пластику та обрати поштового оператора.

По Україні картки зазвичай відправляють Новою поштою, і посилка приходить уже наступного дня. За кордон пластик надсилають Новою поштою або Укрпоштою, де доставка може зайняти від кількох днів до місяця.

Якщо не хочете платити 80 гривень за доставку, варто замовити пластик заздалегідь або користуватися безкоштовним перевипуском, поки він ще доступний, до кінця 2026 року.

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