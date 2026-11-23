У мережі дитячих просторів «Твій» психологічну та соціальну підтримку вже отримали понад 6 800 дітей віком від 3 до 18 років. Усі послуги безоплатні, а до кінця 2027 року мережа розшириться до 40 просторів у 12 областях.

Безоплатну психологічну допомогу дітям під час війни надають у мережі просторів «Твій», яку створили за підтримки програми ОБСЄ для України. Сьогодні мережа об'єднує 21 локацію у шести областях, а до кінця 2027 року має розширитися до 40 просторів у 12 областях.

Як повідомляє Ukrmedia.news із посиланням на пресреліз проєкту, простори «Твій» працюють у бібліотеках, будинках культури та центрах соціальних послуг. У кожному з них є психолог і соціальний працівник, які допомагають дітям та їхнім родинам долати наслідки війни.

Чому мережа з'явилася саме зараз

Програму ініціювала Національна соціальна сервісна служба України ще у 2023 році. Спершу 350 психологів і соціальних працівників пройшли спеціальне навчання для роботи з дітьми, які пережили травматичний досвід.

У квітні 2025 року перші простори відкрилися у Вінниці та Погребищі. Згодом мережа охопила Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.

Як простір допомагає дитині

Кураторка проєкту Надія Остапчук пояснює: безпека виникає не від правил на стіні, а від дорослого, який поруч, уважний і не поспішає. Дитина може долучитися до гри або просто побути поряд, не боячись осуду за власні емоції.

Особливе місце займає творчість: малювання, ліплення, ігри та казки допомагають дітям висловлювати переживання, про які їм складно говорити. Свій підхід психологи називають формулою «Час. Простір. Присутність».

Скільки дітей уже отримали підтримку

Від початку роботи мережі допомогу отримали 6 801 дитина віком від 3 до 18 років. Проведено 5 619 групових занять, психологи надали 3 241 консультацію, а соціальні працівники провели 3 382 консультації.

Разом із дітьми простори відвідали 1 792 батьки. Зараз у 21 просторі працюють 42 фахівці.

Хто може звернутися

Допомога доступна для дітей і підлітків, які постраждали внаслідок війни, дітей зі статусом ВПО, дітей, які пережили втрату або бойові дії, а також дітей військовослужбовців. Звернутися можуть і батьки з опікунами.

Як записати дитину

Направлення від лікаря чи соціальної служби не потрібне. Достатньо зв'язатися з найближчим простором, щоб дізнатися розклад занять і записатися на консультацію.

Усі послуги безоплатні: індивідуальні консультації психолога, групові заняття, арттерапія та творчі майстерні. Батьки можуть звертатися до фахівців і без дитини.

Контакти та адреси опубліковані на сайті tviy.org.ua та в Instagram @tviy.spaces. Найближчі простори працюють, зокрема, у Вінниці, Львові, Івано-Франківську, Мукачеві, Береговому, Чорткові та Хотині.

Куди мережа розшириться далі

16 грудня 2026 року відкриється перший простір на Київщині, в Обухові. Наприкінці січня 2027 року простори з'являться у Рівному, Рокитному та Демидівці, а протягом року мережа охопить Житомирську, Волинську, Хмельницьку та Черкаську області.

Загалом у 2027 році планують відкрити 18 нових просторів. В Україні понад 350 тисяч дітей мають статус постраждалих внаслідок війни.