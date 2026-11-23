ФОП на спрощеній системі сплачує єдиний соціальний внесок навіть без доходу. Розповідаємо, скільки це коштує у 2026 році, кому дозволено не платити і що буде, якщо накопичиться борг.

Як стягують борги примусово - від податкової вимоги до арешту рахунків. ФОП на спрощеній системі може отримати таку вимогу через ЄСВ, навіть якщо за весь рік не заробив жодної гривні.

Єдиний соціальний внесок для підприємців на єдиному податку не залежить від доходу. Сплачувати його потрібно навіть тоді, коли бізнес стоїть на паузі, а гроші на рахунок не надходять взагалі.

Мінімальний розмір ЄСВ у 2026 році прив'язаний до мінімальної зарплати. Як нагадують у Економічних новинах, за ставки 22% від мінімалки 8000 гривень внесок становить 1760 гривень на місяць, або 21 120 гривень на рік.

Тобто навіть ФОП, який зареєструвався і не провів жодної операції, формально має щомісяця платити 1760 гривень. За рік набігає сума, яку багато хто сприймає як «податок на порожнечу», але податкова вважає її обов'язковою.

Не сплачувати ЄСВ «за себе» дозволено не всім. Звільнення можуть отримати:

пенсіонери за віком;

особи з інвалідністю;

ФОП, які одночасно працюють за наймом, якщо роботодавець платить за них ЄСВ не менше мінімального;

мобілізовані та військовослужбовці під час дії воєнного стану;

підприємці на загальній системі оподаткування, у яких немає чистого доходу.

Якщо внесок не сплачувати, утворюється недоїмка. Податкова надсилає вимогу про сплату боргу, а після того передає її виконавцям. Вони можуть арештувати банківські рахунки та стягнути гроші примусово.

За несвоєчасну сплату ЄСВ нараховують штраф 20% від суми боргу та пеню - 0,1% за кожен день прострочення. Борг, який ігнорують місяцями, обростає додатковими нарахуваннями швидше, ніж здається.

Як перевірити борг і уникнути штрафу

Стан розрахунків з ЄСВ видно в Електронному кабінеті платника на сайті податкової (cabinet.tax.gov.ua). Там же можна сформувати квитанцію на сплату боргу.

Якщо ви належите до звільнених категорій - пенсіонер, маєте інвалідність або працюєте за наймом з повним ЄСВ від роботодавця, - подайте заяву про звільнення від сплати внеску. Це можна зробити через електронний кабінет або особисто в податковій. Тоді внесок не нараховуватимуть і борг не виникне.

Головне - не ігнорувати вимоги ДПС. Реагуєте вчасно і сплачуєте або оформлюєте звільнення - штрафів і арешту рахунків можна уникнути.

Раніше Politeka повідомляла, податкова може покарати навіть без ФОП - кому загрожують штрафи.

Також Politeka повідомляла, як повернути борг без розписки через суд.