В Україні запрацював новий закон про дропів: за передачу банківської картки чи доступу до рахунку для злочинних схем тепер загрожує кримінальна відповідальність - штраф до 170 000 грн або до 6 років ув'язнення. Пояснюємо, кому і яке покарання світить та як його уникнути.

Шахрайство з банківськими картками в Україні отримало новий запобіжник: 15 листопада 2026 року набув чинності закон №5038-IX, який вводить окрему кримінальну відповідальність за передачу банківських карток та доступу до рахунків для злочинних схем.

Тепер за передачу картки загрожує штраф, а за повторні дії чи участь в організованій групі - до шести років ув'язнення. Про це повідомляє Детектор медіа.

Хто такі дропи і навіщо вони шахраям

Дроп - це людина, через банківський рахунок якої проходять гроші, пов'язані зі злочинною діяльністю, або яка передає свій платіжний інструмент іншим учасникам схеми. Частина дропів свідомо погоджується на таку роботу за винагороду, інших залучають обманом.

Вербувальники шукають людей у соцмережах і месенджерах, обіцяють швидкий заробіток без досвіду, іноді відсоток від кожного переказу. Типова схема: шахрай продає неіснуючий товар, покупець переказує гроші на картку, яку шахраям надав дроп, і кошти швидко переводять далі або знімають готівкою.

Що саме каратимуть: три ситуації за статтею 200-1

У Кримінальному кодексі з'явилася стаття 200-1. Вона розрізняє три випадки.

Передав картку або доступ до рахунку для злочинної схеми - штраф від 5 100 до 17 000 грн.

Скуповуєш, отримуєш, зберігаєш або перепродаєш чужі картки чи доступи для злочинів - штраф від 51 000 до 85 000 грн, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі від двох до чотирьох років.

Повторно або організованою групою - штраф від 85 000 до 170 000 грн або позбавлення волі від чотирьох до шести років.

Поняття "платіжний інструмент" ширше за пластикову картку: це і віртуальна картка, і дані для входу в банкінг, і доступ до електронного гаманця.

Чи покарають, якщо дати картку родичу

Ключова умова - злочинна мета передачі. Самого факту передачі платіжного інструменту чи використання рахунку третьою особою недостатньо, наголошують в Національній асоціації адвокатів України.

Дати чоловіку чи дружині картку, щоб купити продукти, - не злочин за статтею 200-1. Повідомити знайомому свій IBAN, щоб він повернув борг, - теж звичайна операція. А ось пропозиція 2 000 грн за передачу нової картки незнайомій людині - вже серйозний привід насторожитися.

Що робити, якщо вже передали картку шахраям

Для тих, хто вперше вчинив правопорушення за частиною першою статті 200-1, закон передбачає звільнення від відповідальності. Для цього треба добровільно повідомити про вчинене правоохоронний орган до вручення підозри та активно допомогти розкрити і припинити злочин.

Якщо ви вже погодилися на підозрілу пропозицію, негайно припиніть участь у переказах, не виконуйте нових операцій за вказівками незнайомців і зверніться до поліції. Самого блокування картки чи повернення рахунку для звільнення недостатньо.

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